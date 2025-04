Musei di San Lorenzo, ecco tutti gli orari d’apertura

L’assessorato alla cultura di San Lorenzo ha predisposto il calendario delle aperture delle principali sezioni espositive: il Museo Archeologico del Territorio di Suasa; il Museo Etnografico Africano (con migliaia di oggetti archeologici ed etnografici provenienti dalla Sierra Leone, arrivati in Italia poco dopo la metà del secolo scorso grazie al dottor Licio Gelli che andò in Africa come medico missionario); e la Stanza dei Francobolli, con i suoi 97mila francobolli risalenti agli ultimi decenni dell’800 e ai primi del 900 a formare una grande opera grafica di 45 mq.

"Anche quest’anno, grazie alla collaborazione della Pro Loco – evidenzia l’amministrazione -, il calendario risulta di rilievo e in linea con l’aumento dei flussi turistici da tutta Italia che il nostro Comune sta riscontrando. Come tradizione, le prime aperture al pubblico, oltre a quelle su prenotazione (disponibili tutto l’anno chiamando il 338.9897800), si avranno il Lunedì di Pasqua. Tutte le strutture museali sono ospitate al Palazzo della Rovere ed è sempre possibile abbinarvi la visita del Teatro Tiberini e dell’Abbazia Benedettina."

Al di là delle aperture su prenotazione, la prima straordinaria sarà per lunedì 21 aprile, seguita da quella del primo maggio, entrambe dalle 15,30 alle 19,30. Da giugno apertura ogni weekend e festivi dalle 15,30 alle 19,30. Stessa cosa a luglio e agosto: sabati, domeniche e festivi, con un piccolo slittamento dell’orario, che andrà dalle 16 alle 20. Sempre ad agosto apertura straordinaria lunedì 11 dalle 10 alle 12 e dalla 16 alle 20. A settembre i musei saranno visitabili fino al 14, al sabato e alla domenica dalle 15,30 alle 19,30.

s. fr.