Museo di Vitruvio: ok al bando per il progetto. Al palo piazza Costa e la nuova Federiciana

di Anna MarchettiPasso avanti per il museo del teatro romano di via De Amicis: non è ancora il momento delle gru, ma quello della progettazione, con il bando per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica del polo museale di via De Amicis. In stallo invece gli altri cantieri del centro storico: piazza Costa si spera riparta la prossima settimana, non si è ancora insediata l’impresa che ha vinto l’appalto della nuova Federiciana, rimarranno fermi per alcuni mesi i lavori all’ex Sant’Arcangelo per la fabbrica del Carnevale in quanto la ditta appaltatrice ha avviato la procedura concorsuale, mentre potrebbe partire lo studentato – progetto Erdis – dall’altra parte dell’ex collegio Sant’Arcangelo, dopo aver ascoltato le richieste dell’istituto Padalino.

La buona notizia, dicevamo, è il bando per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica del "polo museale di Vitruvio e della romanità" di via De Amicis. Pubblicato il 17 settembre dal Provveditorato delle opere pubbliche per Toscana Marche e Umbria, il bando scade alle 13 di domani. Il valore dell’appalto è di circa 900mila euro. Con questo bando, il Provveditorato ha dato seguito all’accordo sottoscritto a giugno con il Comune di Fano e la Soprintendenza per la valorizzazione dell’area dell’ex Filanda Bosone di proprietà comunale dal 2019 e dove nel 2001 sono emersi i resti del teatro romano di Fanum Fortunae.

"Per Fano il bando è un risultato enorme – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari –. Dopo anni di totale inattività, con il rischio di perdere i fondi del Ministero delle Infrastrutture (6,4 milioni del Decreto Salvini), siamo riusciti a riportare l’attenzione sul teatro romano ed evitare che i fondi fossero spostati in un’altra regione". Quelle che dovrebbero essere le caratteristiche future del polo museale erano state presentate nell’incontro di giugno. In particolare si prevede l’accesso da via De Amicis – dove c’era l’originale ingresso alla vecchia Filanda – il recupero a museo, su due piani, del preesistente edificio, lo smantellamento del fabbricato che si affaccia su cortile interno, la realizzazione di una nuova copertura sopra la cavea del teatro romano e la previsione di una passerella sospesa per vedere gli scavi dall’alto.

Permane l’incertezza su piazza Andrea Costa dove l’amministrazione spera che dalla prossima settimana riprendano gli scavi, ripartiti a giugno ma bloccati di nuovo dopo pochi giorni. "Va rimosso l’asfalto – commenta Ilari – per verificare con la Soprintendenza dove fare gli approfondimenti archeologici". Sono già passati oltre due mesi dalla consegna del cantiere all’impresa che si è aggiudicata l’appalto della nuova Federiciana, ma anche qui nulla si è mosso. "Stiamo sollecitando la ditta – afferma Ilari – perché si proceda al più presto con le demolizioni". In gioco ci sono i 2,5 milioni di fondi Pnrr che si era aggiudicato il progetto esecutivo vincendo un bando ministeriale. Per quanto riguarda la realizzazione dello studentato – progetto Erdis – nell’ala del Sant’Arcangelo opposta a quella della Fabbrica del Carnevale "c’è la volontà di accogliere – conclude l’assessore – le indicazioni della preside della Padalino e dei genitori degli studenti di non occupare il cortile della scuola: si sta valutando di posizionare la gru, all’esterno, sulla strada, garantendo il passaggio alle case".