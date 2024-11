Musica, arte e soprattutto olio. A Cartoceto la settimana è saporita

Musica, teatro, arte, laboratori ma non può di certo mancare il buon olio ad inaugurare la settimana del comune di ‘Cartoceto capitale’. Infatti, da domani a domenica 17 novembre, ad indossare le vesti da protagonista del progetto 50X50 capitali al quadrato, che a turno per tutto l’anno renderà capitale per una settimana ogni comune della Provincia, sarà proprio Cartoceto. "Abbiamo pensato a un programma che metta insieme arte, cultura, paesaggi e enogastronomia – afferma Matteo Andreoni, vicesindaco di Cartoceto –. Una proposta che fosse in linea con il tema di Pesaro 2024 che svilupperemo con laboratori inclusivi con i bambini, spettacoli teatrali, concerti nei luoghi di produzione delle nostre eccellenze e tanto altro".

Il programma inizierà domani con il primo appuntamento alle 8,30 in cui i protagonisti saranno gli studenti delle scuole con un progetto dal titolo ‘salvia e calendula in allegria per una giornata di alchimia’. Martedì invece il programma si sposterà a teatro, precisamente al teatro del trionfo con ‘Hamelin’, uno spettacolo che esplorerà il legame tra natura e cultura interagendo con i ragazzi delle scuole. Sempre al teatro del trionfo ma questa volta di mercoledì sarà possibile assistere alle 21 alle ‘testimonianze del territorio tra storia, poesia e musica’ a cura dell’associazione ‘La Via della seta’. Giovedì alle 16 a teatro si lascerà spazio a una mostra personale dell’artista tedesca Gesine Arps dal titolo ‘sul filo dell’arte’. Anche una conferenza a riempire il programma della settimana che si terrà venerdì alle 16 sempre al Teatro del Trionfo, dove si tratterà il tema del ruolo dell’architettura per la rigenerazione dei centri storici.

Eccoci giunti al weekend con due appuntamenti per sabato. Il primo alle 17,30 nella Cantina dell’Azienda agricola Gagliardi e in seguito, alle 19, nel Frantoio del Trionfo per una rassegna itinerante. La settimana si concluderà domenica alle 12,30 al Teatro del Trionfo con l’evento dal titolo ‘Trionfo Gourmet’ dove la musica evocativa accompagnerà la cucina dello chef Samuele Ferri. Per informazioni e programma completo visitare il sito www.pesaro2024.it.

Ilenia Baldantoni