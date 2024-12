Musica nelle case dei malati di Alzheimer. Cena di raccolta fondi per il progetto Aima

"Far entrare la musica nelle case dei malati di Alzheimer". A sostegno del progetto "Musica E’" promosso da Aima Alzheimer, l’associazione ha organizzato per domani una cena di raccolta fondi. Appuntamento alle 20 nella Casa della Comunità di via Ranuzzi, Vallato (prenotazioni al 340.9651330 e 339.5421108). "Anche quest’anno – spiegano dall’associazione – siamo riusciti ad essere selezionati nel progetto di crowdfunding della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano per realizzare ’Musica è’. Dobbiamo raccogliere 15mila euro, somma che sarà raddoppiata dalla Fondazione". "’Musica E’ – spiegano da Aima – è uno strumento per sostenere i malati di Alzheimer entrando nelle case dei fanesi per dare supporto e sollievo ai malati e ai loro familiari. Inviamo a domicilio personale professionalmente preparato, regolarmente pagato, per rispondere ai bisogni delle famiglie". Per donazioni on line: https://www.retedeldono.it/progetto/musica-e.