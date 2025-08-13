Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaMusica per anime forti. Loredana e Mia Martini
13 ago 2025
TIZIANA PETRELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Fano
  3. Cronaca
  4. Musica per anime forti. Loredana e Mia Martini

Musica per anime forti. Loredana e Mia Martini

Appuntamento questa sera alla Corte Malatestiana di Fano. Oltre le note, un progetto unico per restituirci la forza di due grandi autrici.

Appuntamento questa sera alla Corte Malatestiana di Fano. Oltre le note, un progetto unico per restituirci la forza di due grandi autrici.

Appuntamento questa sera alla Corte Malatestiana di Fano. Oltre le note, un progetto unico per restituirci la forza di due grandi autrici.

Per approfondire:

Luci basse, un silenzio carico di attesa e poi… le prime note. Sarà come spalancare una finestra sul passato, su un’epoca in cui la musica italiana sapeva essere ribelle e poetica, viscerale e struggente. Questa sera la Corte Malatestiana diventerà il palcoscenico di un incontro impossibile eppure realissimo: Loredana è Mia – Omaggio a Loredana Bertè e Mia Martini. Un progetto unico in Italia, pensato per restituire l’anima e la forza di due voci che hanno marchiato a fuoco la storia della canzone. Non un semplice concerto, ma un viaggio emotivo attraverso le canzoni che hanno reso immortali queste due sorelle diverse e inseparabili, unite da un talento feroce e da vite segnate da luci e ombre. Brani che sono stati grida di libertà, confessioni intime, esplosioni di energia e ferite aperte cantate senza paura. Sul palco, una band di musicisti capaci di evocare le atmosfere, le vibrazioni e la potenza emotiva delle interpreti originali.

Canzone dopo canzone, lo spettatore sarà trasportato in una trama fatta di parole e suoni che hanno saputo raccontare l’amore e il disincanto, la fragilità e la rabbia, la dolcezza e la provocazione. Nella magia all’aperto della Corte, ogni nota diventerà racconto, ogni ritornello un ricordo condiviso, fino a creare la sensazione che Mia e Loredana siano lì, a cantare ancora una volta insieme per noi. L’appuntamento è alle 21.30, in collaborazione con Isolani Spettacoli, per una serata che promette di essere molto più di un concerto: un omaggio appassionato e vibrante a due sorelle, due artiste che pur diverse, hanno saputo parlare la stessa lingua, quella dell’anima. Biglietti da 20 a 25 euro in prevendita sul circuito VivaTicket e al botteghino del Teatro della Fortuna (Piazza XX Settembre 1, tel. 0721 800750), aperto oggi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 fino all’inizio dello spettacolo.

Tiziana Petrelli

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MusicaConcerti