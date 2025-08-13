Musica per anime forti. Loredana e Mia Martini

Luci basse, un silenzio carico di attesa e poi… le prime note. Sarà come spalancare una finestra sul passato, su un’epoca in cui la musica italiana sapeva essere ribelle e poetica, viscerale e struggente. Questa sera la Corte Malatestiana diventerà il palcoscenico di un incontro impossibile eppure realissimo: Loredana è Mia – Omaggio a Loredana Bertè e Mia Martini. Un progetto unico in Italia, pensato per restituire l’anima e la forza di due voci che hanno marchiato a fuoco la storia della canzone. Non un semplice concerto, ma un viaggio emotivo attraverso le canzoni che hanno reso immortali queste due sorelle diverse e inseparabili, unite da un talento feroce e da vite segnate da luci e ombre. Brani che sono stati grida di libertà, confessioni intime, esplosioni di energia e ferite aperte cantate senza paura. Sul palco, una band di musicisti capaci di evocare le atmosfere, le vibrazioni e la potenza emotiva delle interpreti originali.

Canzone dopo canzone, lo spettatore sarà trasportato in una trama fatta di parole e suoni che hanno saputo raccontare l’amore e il disincanto, la fragilità e la rabbia, la dolcezza e la provocazione. Nella magia all’aperto della Corte, ogni nota diventerà racconto, ogni ritornello un ricordo condiviso, fino a creare la sensazione che Mia e Loredana siano lì, a cantare ancora una volta insieme per noi. L’appuntamento è alle 21.30, in collaborazione con Isolani Spettacoli, per una serata che promette di essere molto più di un concerto: un omaggio appassionato e vibrante a due sorelle, due artiste che pur diverse, hanno saputo parlare la stessa lingua, quella dell’anima. Biglietti da 20 a 25 euro in prevendita sul circuito VivaTicket e al botteghino del Teatro della Fortuna (Piazza XX Settembre 1, tel. 0721 800750), aperto oggi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 fino all’inizio dello spettacolo.

Tiziana Petrelli