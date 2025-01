Nasce la comunità energetica Metauro-Cesano

Una comunità energetica da fonti rinnovabili, per promuovere un modello sostenibile, collaborativo e inclusivo; e che consenta ai suoi membri di abbattere i costi: fino al 45% per chi partecipa solo come consumatore, e vantaggi ulteriori per chi aderisce in qualità di produttore. La Fondazione Art.32 Onlus, insieme ai comuni di Terre Roveresche, Mondavio, Fratte Rosa, Montefelcino e Isola del Piano, ha emanato un bando per la manifestazione d’interesse alla costituzione della ‘Cer Metauro-Cesano’, a cui possono aderire cittadini, enti pubblici, imprese e associazioni dei territori serviti da tre cabine elettriche primarie ubicate a San Lorenzo, Cartoceto e Fossombrone. La mappa precisa delle aree coperte da queste cabine è consultabile al link indicato nel bando e si tratta, in linea di massima, dei 5 comuni direttamente coinvolti, e dei territori di Fossombrone, Monte Porzio, Pergola, San Lorenzo, Sant’Ippolito, Cartoceto e Colli al Metauro. "La Cer – spiegano dalla Fondazione – consente agli utenti di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, in primis fotovoltaico e eolico, riducendo la dipendenza dal fossile; e di consumare l’energia prodotta localmente, riducendo i costi". Sui vantaggi economici legati all’appartenenza alla comunità, va detto chi installa un impianto fotovoltaico in un comune fino a 5mila abitanti ha un incentivo del 40% a fondo perduto per la sua realizzazione; inoltre, sia i produttori che i consumatori si dividono un premio di circa 140 euro al MW/h erogato dal Gse.

"Un consumatore che entra nella Cer – riprendono da Art.32 Onlus – può arrivare a un risparmio medio dal 25 al 45%. I produttori, invece, possono anche raggiungere l’autosufficienza e sull’energia in più che cedono alla comunità riscuoteranno una quota dei 140 euro di premio a KW/h". Le bollette continueranno ad arrivare dal proprio gestore, mentre le premialità confluiranno su un conto della Cer e poi ripartite. I Comuni, da parte loro, potranno realizzare direttamente impianti o mettere a disposizione gratuitamente, o facendo pagare un canone, tetti e aree.

"Va rimarcato – aggiungono dalla Fondazione – che l’obiettivo è realizzare gli impianti su coperture di edifici e in zone urbanizzate. Per questo, non sono ammessi impianti fotovoltaici a terra superiori a 50 Kwp (di circa 500 mq., ndr) nelle aree non urbanizzate, né eolici che superino i 30 Kwp. Per aderire alla Cer va recapitato l’apposito modulo alla Fondazione. Venerdì prossimo alle 21 da Montefelcino inizierà un ciclo di assemblee esplicative. La Cer sarà costituita entro il 31 gennaio e le manifestazioni d’interesse vanno consegnate entro il 15 gennaio. Dopodiché si potrà aderire a costituzione avvenuta.

Sandro Franceschetti