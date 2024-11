Natale arriva a bordo dei biroccini. Intanto domenica canzoni e luci

di Sandro Franceschetti

Undici diversi appuntamenti per un totale di 16 giornate, ricche di tradizione, creatività e divertimento. Mondolfo e Marotta sono pronte a immergersi nella magia del Natale con un calendario di iniziative organizzate dalle associazioni in collaborazione con il Comune decisamente interessante. Il via scatterà domenica con ‘Il Natale più Bello nel Borgo più Bello’ e si proseguirà fino al 6 gennaio con il ‘Quizzettone della Befana’, con in mezzo tante altre proposte, tra le quali il suggestivo ‘PresepePaese’ in programma per il 26 dicembre e il 5 gennaio.

L’esordio di domenica prossima con ‘Il Natale più Bello nel Borgo più Bello’ prevede dalle 15,30 in piazza del Comune i canti dei bimbi della scuola primaria ‘Moretti’, seguiti alle 17 dall’accensione dell’albero e delle luminarie e alle 17,30 dallo spettacolo musicale dell’artista Diego Trivellini. La stessa kermesse animerà il centro del capoluogo anche l’8 e il 15, quando a suscitare entusiasmo ci sarà anche l’elettrizzante ‘Corsa dei biroccini’, accompagnata da iniziative per i più piccoli. Il 4, alla biblioteca comunale, laboratorio ludico per bimbi da 7 a 10 anni ‘Il girotondo dell’energia’; mentre l’8 e il 22 dicembre e il 5 gennaio sarà la volta, al Bastione Sant’Anna, di ‘Natale al Bastione: le querce dalle ghiande d’oro’ con laboratori di ceramica.

L’8 dicembre evento anche a Marotta, dove al pomeriggio, ai giardini di via Molise, si terrà ‘Natale al Parco’. Il 15 alla Collegiata di Santa Giustina, alle 18, ‘Concerto di Natale’ del corpo bandistico ‘Santa Cecilia’ e il giorno dopo, al Salone Aurora, Matteo Bussola presenterà il suo romanzo ‘La neve in fondo al mare’.

La biblioteca ospiterà il 18 (dalle 15,30) il laboratorio ‘Animare la carta’; mentre il 20 alla chiesa di Sant’Agostino si terrà il concerto dei ragazzi delle medie ‘Fermi’; e il 21 in viale Carducci a Marotta andrà in scena ‘il mare d’inverno sotto l’albero con musica e coinvolgenti scenografie. Il 26 dicembre e il 5 gennaio, dalle 17,30 alle 19, nel centro di Mondolfo, il meraviglioso presepio vivente ‘PresepePaese’ e il 6 gennaio alla sala ‘Ciriachi’ di Marotta il ‘Quizzettone della Befana’.