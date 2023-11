Natale in alto mare a Fano: "Ignoto pure il budget"

Fano, 4 novembre 2023 – Mentre Pesaro si prepara già da tempo al Natale, ufficializzando di volta in volta le novità, a Fano tutto tace. Nessuno sa nulla di quello che sarà "il Natale più", né le associazioni di categoria, né il tavolo economico, né gli esercenti e neppure la Pro Loco che in città lo organizza ormai da 10 anni. E questo nonostante manchino solo tre settimane alla data dell’accensione dell’albero e delle luminarie fanesi, che di tradizione ricade nell’ultimo week end di novembre.

“Ad oggi non abbiamo ancora avuto l’incarico dal Comune per organizzare il Natale Più - rivela Giacomo Grandicelli, presidente della Pro Loco Fanum Fortunae, il braccio operativo dei grandi eventi cittadini dell’amministrazione Seri -. Motivo per il quale abbiamo tutto in stand by (luminarie, albero, pista di pattinaggio) a parte i mercatini del Natale al Pincio. Quelli sono una cosa della Pro Loco che viaggia a parte, per cui di quelli posso dire che si faranno sicuramente. Del resto non so". Trattandosi di una competenza dell’assessorato alle Attività Economiche del Comune di Fano, non può dire altrimenti il presidente della Pro Loco, che pur tuttavia si sta già muovendo per organizzare la festa, ben sapendo che i tempi sono stretti. "Tanto per cominciare abbiamo dato indicazione di inserire il Natale Più nel calendario del ‘Natale che non ti aspetti’ organizzato dall’Unpli provinciale - dice Grandicelli - qualunque cosa verrà organizzata. Ciò che sarà organizzato, poi, dipende dal budget che verrà stanziato dal Comune, che ancora non si conosce". Per questo ora i calcoli a spanne vengono fatti sul budget rosicato dello scorso anno. "Erano 80mila euro, se non ricordo male. Molto meno del solito. Purtroppo l’anno scorso anche in virtù del fatto della crisi energetica, le risorse erano notevolmente basse e ci siamo dovuti arrangiare. Quest’anno speriamo che il Comune faccia qualcosina in più". intanto ragionando con le stesse economie "il nostro obiettivo è ridare lo stesso servizio dell’anno scorso, con qualche novità in più". Sicuramente non ci sarà il presepe di sabbia, mentre la pista di pattinaggio ritornerà al parcheggio di via XXIV Maggio "se il gestore accetterà di venire gratis come aveva fatto lo scorso anno, altrimenti attualmente non ci sono le economie e bisognerà rinunciare".

L’anno scorso però in nessuna delle città limitrofe c’era stata richiesta per cui, pur di lavorare, gli operatori si erano spostati gratis. "Di alberi di Natale per la piazza ne abbiamo trovati due, uno a Bellocchi e l’altro a Rosciano. Dobbiamo solo scegliere quale prendere. La fortuna è che sono entrambi a Fano e risparmiamo sul costo del trasporto". Sarà quindi un abete vero, alto tra i 12 e i 14 metri, mentre attualmente non ci sono economie per ricollocare in città l’albero artistico Del Signore-Seri. Per quanto riguarda le luminarie "dobbiamo capire cosa riusciremo a fare in base al budget, ma l’intenzione è di tornare ad illuminare tutte le vie principali del centro" ovvero il corso, via Nolfi, via Arco d’Augusto, via Garibaldi nuova e vecchia. Lo switch on? "Abbiamo dato a tutti gli operatori la scadenza del 10 novembre per le adesioni al progetto, perché l’accensione dell’albero sarà l’ultimo week end, sabato o domenica, alle 18. Più domenica che sabato". Se così fosse però ci sarebbe il problema dei rumori della festa in piazza, per lo spettacolo "Le Nostre Anime di Notte" con Lella Costa ed Elia Schilton in programma per domenica 26 novembre alle 17 al Teatro della Fortuna.