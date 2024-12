Natale sottotono per il turismo: "Il volley unica boccata d’ossigeno"

Natale sottotono per il turismo a Fano, ma a fine anno ci pensa lo sport a tirare un po’ su l’economia cittadina, con 1500 arrivi per due giorni. Nella città della Fortuna, infatti, il turismo natalizio quest’anno non ha affatto brillato. Nonostante gli sforzi di rinnovamento della nuova amministrazione comunale, sono stati tanti gli eventi avversi che hanno messo in difficoltà commercio, mercatini e strutture ricettive. Luciano Cecchini, presidente degli alberghi consorziati, traccia un primo bilancio su questo periodo di ferie, che evidenzia alcune difficoltà strutturali e contingenti. "I mercatini di Natale, quelli veri, sono al Nord Italia - sottolinea -. La gente non viene a Fano per visitare i mercatini del nostro artigianato artistico. Lo dico senza polemica nella consapevolezza che nonostante più di qualche autobus abbia fatto tappa a Candelara, si è trattato di presenze sporadiche, senza un significativo impatto sull’affluenza complessiva nel nostro territorio. Erano per lo più turisti di passaggio".

Un altro fattore che ha penalizzato il Natale fanese è stato il maltempo, che ha scoraggiato i visitatori durante i giorni cruciali delle festività. "Chiaramente non siamo una meta sciistica - ha aggiunto Cecchini, sottolineando come molte persone preferiscano trascorrere il Natale in montagna, tra neve e panorami invernali più tipici dell’immaginario natalizio - per cui è normale che i numeri degli arrivi e delle presenze alberghiere in questo periodo non brillino. Nel periodo invernale, a parte il Carnevale, non abbiamo nulla che catalizzi l’attenzione di visitatori fuori dal nostro territorio".

Tuttavia, non tutto è perduto. La fine dell’anno infatti promette di risollevare un po’ le sorti del settore grazie al turismo sportivo, che farà registrare almeno 3mila presenze nel nostro territorio. Il torneo organizzato dalla Virtus Volley Fano porterà in città un gran numero di persone, tra atleti, famiglie e appassionati. "Abbiamo già moltissime prenotazioni per il torneo - conclude Cecchini - che abbiamo spalmato in tutte le nostre strutture ricettive fino al Prelato. E diversi visitatori hanno deciso di prolungare la loro permanenza anche per festeggiare il Capodanno qui da noi. Un segnale positivo che dimostra come lo sport possa diventare un importante volano per il turismo, capace di attrarre visitatori anche in periodi meno favorevoli. Per il futuro, sarà necessario lavorare su strategie più mirate per valorizzare Fano come destinazione natalizia, magari puntando su eventi e attrazioni uniche per distinguersi dalle classiche mete invernali".