Nautica, un ponte con la Cina per l’Ente navale europeo

Un importante passo verso l’internazionalizzazione per Enave, l’Ente navale europeo con sede a Fano, che ha siglato una partnership strategica con Wanve Inspection and Certification Group, colosso cinese delle certificazioni industriali. L’accordo, che prevede anche un trasferimento di quote azionarie, è stato ufficializzato l’altroieri nella suggestiva cornice del Castello Montegiove Country House e rappresenta non solo un’occasione di crescita per le due aziende, ma anche un segnale della centralità che il territorio di Fano sta assumendo in ambito industriale e tecnologico a livello internazionale. Alla cerimonia hanno partecipato i vertici delle due aziende, accompagnati dai rappresentanti dello studio Eusebiassociati, che ha curato gli aspetti legali per Enave, e dallo studio notarile Notai Associati Morico Caccavale Travaglini, dove è avvenuta la sottoscrizione formale. La collaborazione segna una svolta per entrambe le realtà: da un lato, Enave consolida il suo ruolo nel settore delle certificazioni industriali, ampliando la sua capacità operativa in ambito europeo; dall’altro, Wanve punta a rafforzare la propria presenza nel vecchio continente, offrendo ai propri clienti cinesi un accesso più rapido e sicuro al mercato europeo.

Fondata nel 2012, Enave ha mosso i primi passi nel campo della certificazione navale, per poi estendere il proprio raggio d’azione alle direttive comunitarie in ambito industriale. L’azienda, già attiva in sette Paesi europei e in Cina, si propone ora di diventare un punto di riferimento per la certificazione in più settori. "Questa partnership unisce due realtà complementari che condividono una visione tecnologica avanzata", ha spiegato l’ingegner Giuseppe Macolino, Ceo di Enave. "La nostra esperienza nella certificazione europea si integra con la conoscenza di Wanve nei mercati globali, creando un’offerta capace di supportare le imprese nel loro percorso di internazionalizzazione". Fondata nel 2005 a Hangzhou, Wanve vanta una solida esperienza nelle certificazioni per l’export, in particolare verso i mercati emergenti. "Per molte aziende cinesi accedere al mercato europeo rappresenta una sfida", ha dichiarato il presidente di Wanve, Su Tie.