Navetta casa-lavoro, nuovo servizio Adriabus tra la stazione e la zona industriale di Bellocchi

Navetta casa-lavoro: al via questa mattina il nuovo servizio Adriabus, dalla stazione alla zona industriale di Bellocchi e ritorno. Tutti giorni, da lunedì a venerdì, sono previste tre corse, con partenza dalla stazione alle 7-7.40-8.20. Dopo 8 fermate (I Maggio-Gandiglio, Morganti, Della Giustizia 1-Cimitero, Soncino-campo sportivo, Soncino-centro commerciale, via Toniolo, via Filippini, Einaudi 5), arrivo a Fano Center per le 7.25-8.05-8.45. Nel pomeriggio si riparte ogni 40 minuti da Fano Center (17.20-18-18.40) per raggiungere la stazione degli autobus alle 17.45-18.25-19.05, con 8 fermate intermedie a Einaudi 5, via Filippini, via Toniolo, Soncino-centro commerciale, Soncino-campo sportivo, Della Giustizia 1-cimitero, Giulio Cesare-mura, Bramante.

Gli orari e i percorsi sono stati studiati per chi lavora nella zona industriale di Bellocchi: un modo sicuro e sostenibile per raggiungere ogni giorno il posto di lavoro. "Un patto – spiega il presidente Ami e Adriabus Ivan Santi – sottoscritto con Comune, Confindustria, Fiab per favorire la mobilità sostenibile tra i lavoratori". Un invito, dunque, a lasciare a casa l’auto e a raggiungere il posto in autobus. "Offriamo – prosegue Santi – mezzi confortevoli e sicuri. Spesso i cittadini sono abituati a usare le auto anche per spostamenti di brevissimo raggio senza valutare i vantaggi del trasporto pubblico sul fronte dei costi, per quanto riguarda il risparmio di tempo e la possibilità di viaggiare in maniera confortevole".

La singola corsa costa 1,35 euro, l’abbonamento mensile 43 euro, quello annuale 300. Da questa mattina l’avvio ufficiale della nuova linea, anche se la sperimentazione è già partita dal 29 settembre. "Il nuovo servizio è stato organizzato – ha chiarito il direttore generale Adriabus, Massimo Benedetti – sulla base di uno studio sulle esigenze dell’utenza del distretto industriale di Bellocchi". "Un progetto ambizioso – ha aggiunto l’assessore Alessio Curzi – pensato per i lavoratori, per ridurre il traffico e nato dalla collaborazione tra il Comune, Adriabus e le imprese".

An.Mar.