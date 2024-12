Ne arrivano meno, si fermano di più. Ma i turisti tradiscono gli hotel

La tassa di soggiorno ha reso intorno ai 440mila euro contro il milione e 400mila euro di Pesaro. Il tutto a fronte di uno scarto minimo di presenze perché Pesaro ha fatto registrare da giugno a settembre 621mila pernottamenti e Fano 573mila. Ma il grosso del turismo cittadino arriva dalle strutture extralberghiere – B&b, case vacanza... – dove i numeri raddoppiano rispetto a Pesaro e Gabicce. "E’ vero che sono arrivati meno italiani rispetto allo scorso anno negli hotel, ma è anche vero che nel 2023 c’era stato il boom post Covid – dice Luciano Cecchini di Federalberghi –. Sono leggermente aumentati anche gli stranieri rispetto allo scorso anno. Il perché di una così grande differenza tra la tassa di soggiorno pagata a Fano e quella di Pesaro, forse è spiegabile nel fatto che in città durante il periodo invernale la tassa di soggiorno non viene applicata".

Lungo una riviera che si estende per quasi 20 chilometri – si arriva fino a Torrette – operano 35 strutture alberghiere. Ed escono fuori da questi conteggi i campeggi: "Nel nostro comune ce ne sono 9 – dice il dirigente comunale Ignazio Pucci, l’uomo del turismo –, e alcuni di questi sono anche molto grandi perché lo Stella Maris, per fare un esempio, ha quasi mille posti letto". Ma è un turismo più ricco o più povero quello che non sceglie gli alberghi per le vacanze? "Difficile da dire – continua Pucci – anche perché è cambiato il modo di fare vacanza. Molti preferiscono affittare ville, appartamenti o andare nei B&B o negli agriturismi di cuil il territorio è ricco. Maggiore libertà di movimento, non ci sono vincoli di orario e ognuno si gestisce la vacanza come vuole. Se è un turismo più povero? Si può certamente affermare che all’interno del centro storico c’è una struttura come palazzo Rotari che ospita solitamente i ’vip’ che per qualsiasi ragione vengono in città. Una struttura che vale un 5 stelle, anche se questo non è certificato. Poi ci sono anche alcune residenze di alto livello. Il quadro è variegato".

Ma il problema vero della città sono gli hotel – tre alberghi sono sul mercato – "ma per lavorare bisogna organizzare eventi e in questo periodo stiamo puntando molto sulle manifestazioni sportive, con la pallavolo e il nuoto – continua Luciano Cecchini –. Il nodo vero di questa città è che non ha un palasport e ce ne vorrebbe uno da almeno 3500 posti. Non è possibile che anche il più piccolo paesino della provincia abbia strutture più capienti del nostro. Questo è un problema che la città deve risolvere per incrementare anche il turismo, e per destagionalizzare. Questa esigenza l’abbiamo anche fatta presente recentemente, come albergatori, all’amministrazione. Tenere aperto un albergo costa tra i 500 e i 700 euro al giorno. Se c’è gente, se arrivano villeggianti, anche sotto questo periodo delle feste natalizie, gli alberghi lavorano e tengono aperti. Ma bisogna organizzare eventi".

m.g.