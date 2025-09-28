"Negli hotel weekend pieni e giorni vuoti"

Hanno abbassato le saracinesche gli hotel stagionali di Marotta, Ponte Sasso e Torrette ed è tempo di primi bilanci, ancorché parziali, perché per un’analisi a 360 gradi occorrerà valutare con attenzione ogni voce dei costi e dei ricavi legati alla gestione delle strutture, che "nonostante un’estate anomala, dovrebbero aver retto". E proprio quest’ultima è la sintesi che fa Boris Rapa, coordinatore provinciale Assohotel Pesaro-Urbino: "Per i dati definitivi servirà ancora un po’ di tempo, necessario per analizzare tutti numeri. Intanto, la prima impressione è che il sistema ricettivo alberghiero qui da noi abbia sostanzialmente tenuto, nonostante una stagione davvero atipica, con periodi come luglio sotto la media e il lasso temporale dopo Ferragosto e di inizio settembre con un buon afflusso".

Rapa aggiunge: "I primi dati ci dicono che le presenze turistiche complessive sono in linea con gli anni precedenti, ma con i picchi nei weekend e meno gente durante la settimana e, inoltre, con una permanenza media decisamente bassa, ed è su queste ‘anomalie’ che occorrerà studiare delle strategie per gli anni a venire. Anche perché a ciò si sta accompagnando una richiesta minore per l’alta stagione".

Insomma, si consolida un chiaro cambio culturale nel modo di intendere la vacanza estiva. "Una volta si parlava di villeggiatura e il turista si fermava anche un mese – riprende Rapa, che ha ben chiara la situazione, essendo titolare di un hotel a Torrette di Fano -, mentre ora la permanenza media si è ridotta a 4, 5 giorni. Un turismo mordi e fuggi. Il secondo aspetto da considerare è la contrazione subita dalla capacità di spesa delle famiglie italiane. Nel giro di pochi anni il costo della vita è aumentato in modo considerevole, mentre gli stipendi e le pensioni sono restate di fatto invariati. E’ evidente che le famiglie devono correre ai ripari per arrivare alla fine del mese e di conseguenza le vacanze diventano una spesa tagliabile".

Per questo Rapa evidenzia: "Ciò penalizza in particolare le nostre zone, nelle quali l’85% di turisti sono italiani. Di fronte a tali numeri occorre lavorare con maggior efficacia sul mercato estero, facendo un’analisi sui paesi più appetibili per la nostra offerta, per poi potenziare di conseguenza il nostro scalo aereo regionale". Tra gli stati europei da ‘intercettare’ Rapa ritiene che ci siano "la Polonia, la Repubblica Ceca e anche il Belgio".

Sandro Franceschetti