Negozio accerchiato dagli ’armadi’: "Un’invasione di obbrobri grigi"

di Tiziana Petrelli

A vederli sembrano solo dei mobiletti grigi, ma a chi in viale Gramsci vive e lavora da decenni appaiono come vere e proprie ferite sul volto della città. Gianluca Bedini, titolare dell’ottica che porta il suo nome al civico 33, non ci sta: davanti alla sua vetrina, in corrispondenza dell’intersezione con via Negusanti – quella che arriva dal Don Orione e dall’uscita del parcheggio dell’ex caserma – sono comparsi in poco tempo cinque armadi stradali, tra cui uno alto oltre due metri, piazzato a ridosso della facciata di un palazzo storico.

"Avevo già contestato la presenza dei due armadi esistenti – racconta – poi ne hanno aggiunto un altro, ancora più grande, accanto alla vetrina. Mi avevano assicurato che sarebbe stato interrato, invece l’hanno messo in superficie e persino rialzato. Ho dovuto togliere la tenda del negozio per far spazio". I "mobiletti" di cui parla Bedini sono gli armadi per i contatori o le apparecchiature delle telecomunicazioni: strutture necessarie, ma sempre più invasive nei centri storici. "Io non sono contro il progresso, né contro la tecnologia – precisa – ma non si può rovinare l’estetica di una via così elegante. In molte città li interrano, qui invece li piazzano davanti alle vetrine".

Il problema, però, non è solo estetico. L’incrocio tra via Negusanti e viale Gramsci è già complicato per chi arriva o svolta: la strada è stretta e le aiuole poste all’imbocco, nate per abbellire l’ingresso della via, sono state sacrificate per far posto ai nuovi armadi. "C’erano piante e fiori – aggiunge Bedini – ora è tutto brullo. Ma soprattutto quei mobiletti impediscono la visuale a chi guida e a chi attraversa sulle strisce proprio davanti al mio negozio. È pericoloso: un pedone rischia di non essere visto finché non è in mezzo alla carreggiata". L’ottico dice di aver scritto anche al sindaco Luca Serfilippi per segnalare il problema e chiedere che le strutture vengano spostate o interrate.

"Non si può accettare una cosa del genere – insiste – un armadio così alto e impattante deturpa un palazzo d’epoca e crea un rischio per la sicurezza. Io ho chiesto di vedere i disegni, voglio capire se davvero era previsto in quella posizione". Una richiesta di buon senso, condivisa da molti residenti che in questi giorni hanno visto l’intersezione trasformarsi in un piccolo labirinto di cabine e cassette tecniche. "Fano è una città bella, viva, con tante attività – conclude Bedini – ma se non si fa attenzione ai dettagli, basta poco per rovinarla".