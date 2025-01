Nel big match la ruota della fortuna premia il Fano

Fano 2 Real Metauro 0

CALCIO (4-3-1-2): Sodani; Guei, Nodari, D’Anzi (42’ st Riggioni), Bianchi; Niang (19’ st Patrignani), Omiccioli, Mea; Palazzi (16’ st Giovanelli); Guye (38’ st Ricci), Sabatini (24’ Manuelli). A disp. Giulini, Orazi, Casoli, Giampaoli. All. Spendolini.

REAL METAURO (4-4-2): Antonioni, Parmegiani (42’ st Molinelli), Parmegiani N., Gentili, Biondi; Giovannelli, Mensà, Borgognoni (24’ st Principi), Manna (1’ st Aboulhir); Duro (41’ st Bacchiocchi), Bossoletti (9’ st Eutizi). A disp. Baldelli, Tinti, Giovannelli, Vampa. All. Cavalli. Arbitro: Giorgiani di Pesaro. Reti: 3’ st e 36’ st Gueye. Note: pomeriggio sereno, terreno discreto, spettatori 600. Ammoniti: Gueye, Mea, Parmegiani N., Borgognoni, Spendolini. Angoli 2-2, recuperi 0 + 5’.

Nel big match delle prime in classifica, la ruota della fortuna premia un Fano utilitaristico a spese di un Real Metauro che deve mordersi le mani per le occasioni sciupate. Partita che sale di tono col passare dei minuti perché le due formazioni si affrontano a viso aperto. Il Fano si presenta con Bianchi arretrato a sinistra in sostituzione dello squalificato Incerti, che si alterna a Mea sulla fascia, centrocampo orchestrato dal solito Omiccioli con davanti Gueye e Sabattini aiutati da Palazzi. Il Real Metauro risponde con un 4-4-2 diretto da Borgognoni e con il solido Bossoletti a far da spalla allo sgusciante Duro.

La ripresa, particolarmente vivace e con continui capovolgimenti di fronte, si apre col vantaggio granata al 3’ grazie a Gueye che chiude un rimpallo in area. Tocca allora al Fano chiudere la contesa. Ci prova una prima volta al 34’ su punizione di Omiccioli corretta da Nodari con Gueye che non arriva alla deviazione e fa centro alla seconda. Al 36’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo si innesca un batti e ribatti in area ospite con Nodari che di testa indirizza in porta e Guye che chiude in tap in.

Silvano Clappis