Nel segno di Guccini. Fano come quel giorno del giugno ’84 a Bologna

Era Bologna, 21 giugno 1984. Una piazza gremita come non si era mai vista, migliaia di voci che si fondevano in un unico coro, e sul palco il Maestrone Francesco Guccini che presentava i suoi compagni di viaggio. Quella notte, in Piazza Maggiore, nacque un’icona: Fra la via Emilia e il West, uno degli album dal vivo più amati e riconosciuti della musica d’autore italiana. Una tappa scolpita nella memoria collettiva, non solo come concerto, ma come rito generazionale che ha segnato la storia della canzone.

Quell’atmosfera irripetibile si potrà rivivere a Fano, sabato 13 settembre 2025, alle 21.15, nella cornice suggestiva della Rocca Malatestiana. La città ospiterà infatti la prima nazionale dello spettacolo musicale "Fra la via Emilia e il West" con i Musici di Guccini e la partecipazione di Lodo Guenzi, voce dei Lo Stato Sociale, chiamato a intrecciare presente e passato con la sua interpretazione. I protagonisti sono gli stessi che calcarono il palco di Bologna quarant’anni fa: Flaco Biondini, chitarrista e storico alter ego del cantautore; Vince Tempera, pianista e arrangiatore tra i più raffinati; Ellade Bandini, batterista che ha scandito il ritmo di intere stagioni della musica italiana; Antonio Marangolo, sassofonista dal tocco inconfondibile. Quattro colonne portanti che, insieme al Maestrone, resero unico quell’esperimento di registrare un disco dal vivo, restituendo l’energia e l’autenticità di un pubblico in delirio.

A rendere memorabile quell’album, uscito ufficialmente nel 1987, non fu soltanto la cornice di Piazza Maggiore, ma la forza dei brani che raccoglieva: una scaletta che attraversava quasi vent’anni di carriera. Da Canzone per un’amica, struggente ricordo dell’amico scomparso in un incidente stradale, a Eskimo, manifesto generazionale che parla di utopie e disillusioni, fino a Il vecchio e il bambino, parabola poetica sul dialogo tra età diverse. Non mancavano inni collettivi come La locomotiva, esplosa in un coro che ancora oggi resta tra le immagini più forti della musica italiana dal vivo, o Dio è morto, brano controverso e amatissimo, simbolo di una generazione che cercava nuove strade.

In quel live c’era anche l’ironia amara di L’avvelenata, l’intimismo di Noi non ci saremo e l’epica malinconia di Autogrill. Ogni pezzo diventò un tassello di un mosaico che raccontava l’Italia del tempo, tra lotte, sogni e ricordi. Ecco perché, oggi, il ritorno di quel titolo sulle scene non è una semplice operazione nostalgica, ma un’occasione per rileggere un pezzo di storia italiana alla luce del presente.

Tiziana Petrelli