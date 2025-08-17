Nell’anno del Papa agostiniano ’San Giuseppe’ fa le cose in grande

La comunità agostiniana di San Giuseppe al Porto si prepara a festeggiare, giovedì 28 agosto, Sant’Agostino vescovo, dottore della Chiesa. Una solennità che quest’anno assume per i padri agostiniani un significato particolare visto che papa Leone XIV è il primo pontefice appartenente proprio all’ordine di Sant’Agostino. Inoltre nell’anno in cui si celebra il ‘Giubileo della Speranza’, la figura di Sant’Agostino, pastore di speranza, è più che mai attuale.

Proprio per affrontare al meglio la ricorrenza, il priore dei padri agostiniani padre Bernardino, il parroco di San Giuseppe al Porto padre Gennaro insieme ai padri Giuseppe e Renato stanno organizzando le celebrazioni da lunedì 25 a giovedì 28 agosto, a partire dal triduo di preghiere in onore di Sant’Agostino e con una serie di messe alle 7.30 e alle 18.30 previste nelle giornate di lunedì 25, 26 e 27 agosto. Le messe delle 18.30 saranno presiedute dal vicario foraneo don Federico Tocchini (25 agosto), dal vicario generale della Diocesi don Filippo Fradelloni (26 agosto), dal cancelliere vescovile don Giorgio Giovannelli (27 agosto festa di Santa Monica madre di Sant’Agostino). Sempre il 27 agosto, alle 21, è in programma un concerto dell’orchestra di fiati "Fanum Fortunae" con brani intervallati dalla lettura delle frasi di Sant’Agostino.

Per la giornata del 28 agosto le messe si riproporranno alle 7.30 e alle 18.30 con quest’ultima celebrata dal vescovo Andrea Andreozzi e la presenza del coro della parrocchia di San Giuseppe al Porto. Al termine della celebrazione religiosa, alle 19.30 i fedeli si ritroveranno insieme per una cena al campetto adiacente la parrocchia, presente anche il gruppo musicale "Tubi Lungimiranti". La quota di partecipazione alla cena, con specialità marinare, è di 30 euro per gli adulti e di 25 euro per i ragazzi fino a 16 anni. E’ possibile prenotarsi fino ad esaurimento posti (200 persone) telefonando al numero della parrocchia 0721.803183.

Inoltre nella sala parrocchiale, da oggi al 31 agosto, sarà allestita una mostra di santini o immaginette sacre, parte della cospicua raccolta del salesiano Silvano Gianduzzo di Pordenone. Tra i santini spiccano quelli di Sant’Agostino, Santa Monica, i Santi Agostiniani e Santa Rita da Cascia, suora agostianiana. "La festa di Sant’Agostino sarà l’occasione per conoscere il monaco, il teologo, il santo e la profondità del suo pensiero".

Anna Marchetti