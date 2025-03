Nessun colpevole per la morte di Colombo

Sulla vetrina del Bar Berto di via Cavour ieri erano ancora visibili i segni lasciati dal tragico evento che ha sconvolto la città nella notte tra sabato e domenica. I vetri, infatti, conservano ancora le impronte lasciate dalle suole delle scarpe e i residui liquidi di quel ragazzo fanese di 30 anni che, ubriaco fradicio, ha urinato e preso a calci la vetrina del Bar Berto. Un incidente non raro di sabato notte, ma che questa volta ha avuto un esito fatale. Perché Colombo Biagetti, lo storico e amato barista di via Cavour, poco dopo è morto per un malore. Ed oggi, a distanza di tre giorni, la città ancora attende di sapere quando gli si potrà rendere l’ultimo omaggio. Perché i funerali, inizialmente previsti per oggi, sono stati rinviati a data da destinarsi. Ieri sera non erano neppure usciti ancora i manifesti mortuari, perché le onoranze funebri Valentini non avevano ancora potuto fissare la data del funerale. Infatti il medico ha richiesto un riscontro diagnostico sulla salma, mentre la procura non ha disposto l’apertura di alcun fascicolo. Non si ritiene, quindi, che il 30enne fanese possa essere considerato responsabile del malore che ha portato alla morte di Colombo.

Da qualunque prospettiva la si guardi, però, quello della famiglia Biagetti è una tragedia che coinvolge emotivamente tutti. Una tragedia iniziata all’una di mattina quando Bruno, il fratello di ‘Coli’, spaventato, lo ha svegliato per avvertirlo che un ragazzo ubriaco lo aveva appena aggredito costringendolo a barricarsi dentro il locale, con quel giovane rimasto a colpire violentemente la vetrina. Colombo è arrivato al bar poco dopo, assieme alla moglie Gisella, quando sul posto erano già intervenuti polizia, carabinieri e un’ambulanza. Desideroso di capire cosa fosse successo, si è avvicinato agli agenti, ma il ragazzo gli ha inveito contro. Di lì a poco si è sentito male. I testimoni raccontano che l’ambulanza era appena partita per trasportare l’ubriaco all’ospedale, perché questo aveva preteso di essere refertato da un medico, raccontando di essere stato a sua volta picchiato. Il rammarico degli amici è quindi che se l’ambulanza fosse rimasta qualche minuto in più sul posto, forse il destino sarebbe stato diverso. Mentre il giovane, nel referto dei medici, presentava escoriazioni lievi, guaribili in pochi giorni.

Ieri mattina, accanto alle impronte sulla vetrina, qualcuno ha lasciato una piantina di gerbere rosse, quel rosso granata che era il colore dell’Alma che Colombo amava e che un destino beffardo ha voluto sparisse assieme a lui. Intanto si moltiplicano in città i messaggi di cordoglio tra cui quelli toccanti e poetici della Borghetti Bugaron Band e dell’Avis Fano, di cui Biagetti era dirigente e donatore da anni, che ha celebrato il suo impegno verso i valori della solidarietà scrivendo che "Colombo non era solo un donatore convinto, ma una persona dal cuore grande, sempre pronto a portare avanti con entusiasmo ogni iniziativa". Tra i ricordi più significativi, il gemellaggio tra l’Avis Fano e l’Avis Caserta, occasione in cui Colombo, con il suo spirito generoso, aveva servito la moretta a tutti i partecipanti, regalando un sorriso e un pezzo di tradizione.