"Nessuno si senta escluso"

"Sono profondamente dispiaciuto per quanto accaduto e voglio esprimere la mia vicinanza al ragazzo coinvolto e alla sua famiglia". Così il sindaco Luca Serfilippi interviene sul 15enne aggredito al Lido sabato sera. "Fano – prosegue – è una città accogliente ed è nostro dovere fare in modo che certi episodi non si ripetano".

Parla di "fatto gravissimo" la capogruppo regionale di M5S, Marta Ruggeri: "L’intera comunità deve sentirsi coinvolta: istituzioni, associazioni, parrocchie, realtà sportive e culturali devono lavorare insieme per creare un tessuto sociale che offra ai giovani alternative valide e spazi di crescita sani. Servono politiche giovanili strutturate, investimenti in centri di aggregazione, sport, arte e cultura. La sicurezza non si costruisce solo con il controllo".

"La violenza – conclude Ippolita Bonci Del Bene – si affronta con l’offerta di dimensioni dove i giovani possano ritrovarsi e vivere. I quartieri rischiano di creare sacche di emarginazione per mancanza di offerta di spazi da condividere, creare, giocare. La disparità economica complica le cose e la violenza è un modo, sbagliato, per affermare questa diversità. Agli amministratori il compito di attuare giuste politiche"