Nidi, scontro Maghernino-Mascarin: "Portiamo i servizi dove mancano"

"Portiamo i servizi dove mancano". L’assessore ai Servizi educativi Loredana Maghernino difende la scelta "di chiudere la sezione di raccordo di Poderino a vantaggio di Gimarra". Replica l’ex assessore Samuele Mascarin (foto): "Una follia, una scelta da dilettanti". "La chiusura della sezione di raccordo di Poderino – chiarisce Maghernino – è conseguente alla richiesta formale e documentata della dirigente scolastica Silvia Faggi Grigioni di riorganizzare i tre edifici dell’istituto Nuti (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado), per gravi, precise e note esigenze di sicurezza, ottimizzazione degli spazi e continuità didattica. Grazie a questa operazione è stato possibile attivare alla primaria il tanto atteso tempo pieno. La riattivazione del servizio di raccordo di Gimarra è stata decisa per incrementare l’offerta di posti e dare un servizio a un quartiere periferico che ne era totalmente privo. Nel 2023, lo stesso Mascarin, all’epoca assessore, tentò di aprire il nido a Gimarra, ma si fermò a sole tre richieste di iscrizione, rinunciando pertanto all’attivazione. Nel 2025, invece, le richieste di iscrizione, su una capienza massima di 15 posti, sono arrivate a 12. Successivamente, al momento delle conferme formali, cinque famiglie hanno mantenuto l’iscrizione: Gimarra oggi offre un orario di apertura solo fino alle 14, mentre altre strutture garantiscono il tempo pieno fino alle 16.30. È del tutto normale che tra graduatorie provvisorie e definitive si registrino variazioni, perché molte famiglie presentano domande in più strutture e poi scelgono quella più adatta ai propri orari o necessità. Ma il dato resta chiaro: da 3 richieste nel 2023 a 12 nel 2025, in un quartiere che non disponeva di alcuna offerta educativa 0-3 anni, né pubblica né privata". Replica l’ex assessore Samuele Mascarin: "E’ una follia chiudere la sezione ponte a Poderino, una delle migliori strutture nido cittadine, al massimo delle iscrizioni, in un quartiere con un grande bacino di utenza a favore dell’apertura del medesimo servizio a Gimarra, con un nido praticamente vuoto in un quartiere senza bacino di utenza, bloccando personale educativo che servirebbe altrove". E ancora: "Sacrificare inutilmente un progetto educativo e pedagogico che da oltre vent’anni anni funziona perfettamente è una scelta da dilettanti. Si faccia rapidamente marcia indietro per il bene delle educatrici, delle famiglie e dei bambini".

Anna Marchetti