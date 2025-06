Niente antenna 5G al Don Orione. Andrà vicino alla Combattente

La spuntano i cittadini che avevano raccolto 500 firme contro l’antenna 5G che Iliad avrebbe voluto installare nel campo Don Bosco del Don Orione: sarà trasferita nel sito alternativo, di proprietà comunale, di via Tito Speri (zona La Combattente). Buone notizia pure a Metaurilia: il 5G Inwit (Vodafone e Tim) di via Iozzino non si realizzerà nel terreno di proprietà privata, lato mare, ma sarà posizionato nell’impianto di distribuzione dell’acqua potabile (osmosi inversa) di Aset, lato monte, lontano dalle abitazioni.

Queste sono alcune delle novità del Piano di localizzazione delle antenne che sarà discusso e approvato nel consiglio comunale di questa sera. Inoltre è stato individuato il campanile di piazza XX Settembre come possibile sede di una eventuale microcella, per rispondere alla ricerca di Fasweb e Opnet (specializzati nella trasmissione dati) di avere un sito in centro storico per migliorare la qualità del servizio. "La microcella è ben diversa da una vera e propria antenna – chiarisce l’assessore all’Urbanistica Loretta Manocchi – è piccola, non visibile, e serve solo al potenziamento della rete internet".

Altro passo in avanti importante riguarda Sant’Orso: "Il luogo individuato per l’antenna non sarà più un condominio bensì il gattile, così come a Fenile gli impianti sono stati posizionati nell’area del cimitero". L’assessore Manocchi spiega che il piano di localizzazione delle antenne elaborato dall’Amministrazione comunale "è aggiornatissimo in quanto successivo al piano di sviluppo che gli operatori presentano ogni anno entro il 31 marzo". Manocchi ci tiene a chiarire che "non tutte le antenne indicate dagli operatori nel loro piano saranno realmente installate e soprattutto abbiamo cercato di individuare aree comunali alternative lontane dalle abitazioni. Ad esempio a Ponte Sasso abbiamo invitato gli operatori a utilizzare l’area del depuratore di Aset, dove una antenna è già installata". Il piano aggiornato delle antenne è anche una risposta ai comitati cittadini che si formano ogni volta che si diffonde la notizia dell’arrivo nel quartiere di una nuova antenna: così è successo a Bellocchi, Fenile, Metaurilia, Tombaccia, Don Orione.

Anna Marchetti