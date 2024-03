Niente blitz Il Fano non sfonda, solo un punto

MATESE

0

FANO

0

MATESE (4-4-2): Rinaldini 6.5; Filosa 6, Guarino 6, Cassese 6, Lesi 6; Passewe 6.5, Ricciardi 5.5 (34’ st Langellotti sv), Ricamato 6, Bracaglia 5 (39’ st D’Andrea sv); Galesio 5 (34’ st Napoletano sv), Manfrellotti 5. A disp. Palombo, De Marco, Setola, Romano, Siena, Gagliardini. All. Feola 5.5

FANO (4-3-1-2): Guerrieri 6.5; Allegrucci 6, Dubaz 6.5, Kalombo 6, Roberti 5.5; Malshi 5,5 (11’ st Giuli 6), Urbinati 6, Ricci 6,5; Gonzalez 6 (43’ st Brunetti sv); Padovani 5,5 (19’ st Serges 6), Coulibaly 6.5. A disp. Piersanti, Pensalfini, Pedinalli, Antonioni, Zanni, Mattioli. All. Manoni 6

Arbitro: Lupinski di Albano 6,5

Note – Giornata soleggiata. Spettatori 400 con 15 ospiti. Ammoniti: Manfrellotti, Malshi, Kalombo, Guarino, Coulibaly. Angoli: 3-3. Recupero: 2’ pt, 4’ st

Un risultato che non serve a nessuno. Non serve al Fano, che resta ancorato al terzultimo posto della classifica, non serve, vieppiù, al Matese, sempre più ultimo e con un piede in Eccellenza. Occorreva soltanto vincere per cercare di scappare dalle zone rosse di una graduatoria sempre più problematica invece l’impressione è che sia arrivato un brodino caldo per entrambe. Si comincia al piccolo trotto poi, al 13’, Coulibaly ha un guizzo dei suoi e con un tiro da 20 metri, spostato sul vertice dell’area, prende in pieno il palo. E’ la prima grande occasione del match. Quindi sale in cattedra Gonzalez che prima costringe con una punizione Rinaldini in angolo, poi cerca il solito gol da metà campo con Rinaldini sempre pronto. Subito dopo, al 19’, azione di Passewe, il più scatenato dei biancoverdi, originata da una scivolata di Kalombo, Guerrieri si oppone a Lesi che tira a botta sicura, difendendo lo 0-0. L’esterno matesino è scatenato. Al 25’ salta Allegrucci e tira: Guerrieri para. Tre minuti dopo Passewe per Manfrellotti, il portiere granata dice ancora no. Passata la mezz’ora (34’) Coulibaly si mette in proprio e scocca un tiro rasoterra non angolato: palla debole. In chiusura di tempo azione Gonzalez-Ricci, ques’ultimo effettua un stop di classe e si trova tutto solo davanti a Rinaldini ma il guardalinee sbandiera e il gioco si ferma.

Nella ripresa Dubaz stoppa un tiro di Passewe (1’) quindi, al 5’, Ricamato e Ricciardi servono l’esterno matesino che non riesce a concludere. Una discesa di Urbinati (7’) con palla al centro ma nessuno riesce a mettere dentro quindi il solito Passewe (13’) va in rete ma l’arbitro fischia un fuorigioco. Sul ribaltamento di fronte Padovani si fa spazio con Coulibaly poi un tiro sbilenco di Gonzalez chiude l’azione. Al 23’ Ricci ha un bello spunto, Serges va al tiro, ribattuto, poi Roberti spreca. Subito dopo la mezz’ora Urbinati per Gonzalez che, però, la colpisce male, Rinaldini inteviene senza problemi. Matese all’assalto, il Fano si rintana nel finale. Le squadre sono stanchissime ed il risultato non cambia.

Luigi Tirimbò