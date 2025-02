Niente dottore. Vietato star male nel week end

Vietato stare male le notti tra il sabato e la domenica, tra la domenica e il lunedì e quelle tra il lunedì e il martedì. Per il resto viaggia e viaggerà a pieno regime, in questo mese di febbraio, la guardia medica di Mondolfo, con una percentuale di copertura pari al 66,6%: 24 turni coperti su 36 totali. Un dato in linea con quello di gennaio e che fa il paio anche con quelli degli altri due presidi della Valcesano: Pergola e Mondavio. Come detto, sono 24, in tutto, i turni garantiti nella postazione mondolfese, che ha la propria sede nella casa della salute realizzata nell’ex ospedale Bartolini. Si tratta dei turni diurni prefestivi (dalle 10 alle 20) e festivi (dalle 8 alle 20) e di tutti quelli notturni del martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, mentre saranno scoperte le notti dei sabati, domeniche e lunedì, durante le quali occorrerà rivolgersi alla guardia medica di Fano o ai pronto soccorso del Santa Croce e del nosocomio di Senigallia. Situazioni sostanzialmente analoghe nelle sedi di continuità assistenziale della città dei Bronzi e di Mondavio. La prima sarà a disposizione degli utenti, da qui a fine febbraio, in tutti i turni della notte (eccezion fatta per quelli del 7,8, 21 e 22) e in quello diurno di domenica 23, per un totale mensile di 23 volte su 36. La postazione mondaviese, dopo essere stata aperta nel diurno di sabato primo febbraio e la notte scorsa, lo sarà nei turni diurni di domenica 9 (dalle 8 alle 14), di sabato 15 (dalle 10 alle 16) e di sabato 22 e in tutti i notturni, esclusi l’8, il 9, il 15, il 21 e il 23.

s.fr.