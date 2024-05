"No a tutte le discriminazioni"

Storico incontro sull’omolesbobitransfobia, questa sera, alle 21, nella sala della Cultura, con la partecipazione, per la prima volta a livello nazionale, di un sacerdote, don Giuseppe Cavoli, incaricato diocesano per la pastorale Lgbtqia+. Il dibattito sarà moderato da Michele Mattioli, rappresentante della lista Europa Verde Fano. Tra gli ospiti: Luca Persini (direttivo provinciale Arcigay); Giulia Del Pivo (psicologa e attivista Arcigay); Maria Cristina Mochi (presidente Agedo Marche); Filippo Sanchi, candidato della lista Verdi-Ribella (I Progressisti per Fano 20250) e don Giuseppe Cavoli.