No al biodigestore, alzano la voce anche le associazioni di categoria

Sala consiliare gremita, con oltre 150 persone, venerdì a Mondavio, per l’incontro "Biodigestore Ca’ Rafaneto di Terre Roveresche, a che punto siamo" organizzato dal ‘Comitato a difesa del territorio’. Durante l’assemblea, oltre che dai sindaci di Terre Roveresche, Mondavio e Fratte Rosa e dai portavoce del Comitato, una posizione di netta contrarietà verso il progetto è arrivata anche dalle associazioni di categoria, con Amerigo Varotti di Confcommercio Marche Nord; Denis Barnabucci, direttore di Confagricoltura Pesaro; Arianna Bottin, di Coldiretti Giovani Impresa Marche; e Sabina Pesci, presidente della Cia Pesaro. Varotti, in particolare, ha messo in evidenza l’avversione dalla prima ora di Confcommercio al biodigestore, che "danneggerebbe l’economia di un territorio ricompreso negli Itinerari della Bellezza, specie dal punto di vista turistico ed enogastronomico".

Il portavoce del Comitato, Mauro Biagioli, ha fatto un excursus sulla vicenda dal 2020 a oggi, focalizzandosi sulle criticità della rete viaria "con oltre 60, 70 passaggi giornalieri di mezzi pesanti che interesserebbero strade già in pessime condizioni, riducendone la sicurezza", effettuando un focus sul piano economico e finanziario dell’opera, "che, al netto degli incentivi statali, non è sostenibile" e affermando che "chi ha deciso di vivere in questo territorio non è disponibile a barattare dignità e salute con il business di altri". Collegato in videoconferenza il perito chimico Massimo Piras, "il quale – evidenziano dal Comitato – ha illustrato che per un simile impianto non si può parlare di ‘economia circolare’, perché produce emissioni impattanti e percolato". L’avvocato Maria Raffaela Mazzi e Alfredo Sadori di Art. 32 hanno spiegato quali saranno le verifiche idrogeologiche e urbanistiche richieste dal Consiglio di Stato, ricordando che il 15 gennaio il Tar dovrà esprimersi sul ricorso del Comune di Terre Roveresche sulla proroga di un anno per l’inizio del lavori concessa dalla Provincia a Feronia nell’estate 2023 e sul ricorso presentato dall’azienda contro la dichiarazione di intervenuta decadenza dei termini del titolo edilizio pronunciata dal Comune a luglio.

Sandro Franceschetti