"No al polo logistico". Fioccano i cartelli

"No al polo logistico", "No all’insalubre polo". Sono i cartelli comparsi sabato mattina a Chiaruccia (lungo le case e le strade) come protesta contro l’insediamento del polo logistico. L’occasione è stata offerta dalla manifestazione che si è svolta al Codma e che ha richiamato tanta gente. Così spiegano l’iniziativa i cittadini: "Abbiamo voluto dare ai visitatori un flash di quello che potrebbe accadere alle nostre terre. I turisti passeranno dal verde dei campi al ‘nero’ dei capannoni". I cartelli, appoggiati sui sacchi della spazzatura, usati come lenzuola al vento, rimarranno esposti per tutta la giornata odierna. Sono numerose le abitazioni della zona coinvolte e che hanno aderito alla protesta "anche se ci sono tante famiglie – fa sapere il Comitato Chiaruccia-Tre Ponti – che ancora non siamo riuscite a contattare".

"Mi chiedo – afferma Tiziana Massaro, una delle più attive del Comitato – come si possano far costruire dei capannoni che vedranno da Monte Giove, in un’area verde così bella". Nel via via di traffico di ieri e di oggi, i cartelli bianchi sui sacchi neri sparsi per Chiaruccia non sono certo passati inosservati. Ma il Comitato chiarisce: "Domani i sacchi saranno rimossi, nel rispetto della natura: il ‘nero’ non può e non deve appartenere a questo territorio". Territorio al centro del quale si trova la casa colonica del 1700 di proprietà pubblica che, secondo l’architetto Palmiro Del Bianco, va assolutamente tutelata in quanto "fabbricato colonico storico da destinare a museo agricolo". Dopo il successo dell’assemblea di Sant’Orso, che ha visto una partecipazione importante, il comitato Chiaruccia-Tre Ponti sta organizzando un nuovo incontro questa volta a Rosciano: l’appuntamento è per giovedì 10 aprile, alle 21, nella sala della Protezione civile del Codma.

Per il Comitato, l’insediamento del polo logistico a Chiaruccia non è un problema solo del quartiere che accoglierà i 28 ettari di capannoni ma anche delle zone confinanti come Tre Ponti, Sant’Orso e Rosciano. La richiesta che i cittadini rivolgono all’Amministrazione è "di non ‘svalicare’ la superstrada che attualmente segna il limite dell’espansione della zona industriale" e che "l’area agricola di Chiaruccia non paghi i danni di previsioni urbanistiche sbagliate degli ultimi decenni".

Anna Marchetti