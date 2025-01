"No anche all’aumento volumetrico di Monteschiantello"

"Poco ci importa se i rifiuti verranno impilati in verticale anziché essere distesi lungo la collina. Si tratta sempre di un aumento della volumetria della discarica nei confronti del quale ribadiamo il nostro ‘no’". Il presidente del comitato ‘AmbienteVivo’ di San Costanzo, che sta combattendo contro l’incremento della discarica di Monteschiantello di Fano, vicina al confine sancostanzese, replica così alle parole del consigliere comunale di Fano Luigi Scopelliti, capogruppo della lista civica Fano Cambia Passo, che attraverso il Carlino ha recentemente messo in evidenza che il previsto ampliamento del sito non significa il suo allargamento, ma l’aumento della capacità di stoccaggio all’interno del perimetro esistente.

"Ancora una volta dal socio di maggioranza di Aset (il Comune di Fano, ndr) arriva un messaggio di una scelta già assunta – riprende Sanchioni -; quella di aumentare la ricettività della discarica con conseguente incremento del traffico dei camion e degli effetti negativi sull’ambiente. Latitano del tutto, invece, le risposte alle richieste di spiegare subito i progetti ai territori coinvolti. Gli amministratori, al posto di percorrere le strade migliori, si adagiano sulle scelte più facili, come l’ampliamento volumetrico della discarica; e, per non rinunciare ad essa, perché ci si guadagna troppo, si ignorano progetti seri e innovativi sul miglioramento del recupero dei materiali".

