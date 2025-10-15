"Noi sempre ai margini. Ma il capoluogo ci spetta"

di Anna Marchetti"E’ inconcepibile che la città debba supplicare per avere il ruolo che le spetta. La nostra è storicamente una provincia plurale con Fano che ha sempre avuto una funzione importante, ad iniziare dal mandamento napoleonico". Anche l’ex sindaco Francesco Baldarelli, già parlamentare europeo, scende in campo a favore del riconoscimento di Fano capoluogo insieme a Pesaro e Urbino: "Serve un comitato che discuta e affronti il tema della redistribuzione dei poteri sul territorio". Dunque il sindaco Serfilippi fa bene a portare avanti la richiesta di diventare co-capoluogo? "Se fossi sindaco lo farei anche io. L’importante è che la questione non si trasformi in un confronto politico, perché Fano capoluogo non è né di destra né di sinistra. Conta, invece, che negli ultimi anni, la distribuzione dei fondi a Pesaro e a Urbino è stata nettamente superiore rispetto a Fano. E’ necessario una redistribuzione di risorse, ruoli e competenze".Più precisamente a cosa si riferisce? "Fano co-capoluogo sarebbe un passo importante per affrontare in maniera unitaria la gestione dei servizi pubblici, in quanto Fano potrebbe discutere alla pari sui futuri processi di sviluppo. Non possiamo pensare di affrontare le prossime gare di gas, acqua e rifiuti armati gli uni contro gli altri". Non mi sembra che su Fano co-capoluogo, il sindaco Biancani o il presidente Paolini siano così aperti al dialogo."Sono prigionieri di un errato settarismo politico. In questo momento storico chi ha funzioni di responsabilità – il sindaco di Pesaro e il presidente della Provincia – deve andare oltre il colore politico di chi governa la Regione e il Paese. Va ricostruito un progetto di sviluppo del territorio anche se questo richiede la cessione della sovranità o una sua diversa articolazione". In realtà Serfilippi ne fa una questione di risorse, sbaglia? "Dal punto di vista economico e del riequilibrio delle funzioni, Serfilippi ha assolutamente ragione. In questi anni Fano, terza città delle Marche, è stata messa ai margini". Per il presidente Paolini oltre a Fano altre città potrebbe avanzare la stessa richiesta: una obiezione valida? "Fano è una civitas, è stata signoria dei Malatesta, legato pontificio che rispondeva direttamente al Papa, cosa c’entra con Fossombrone o altre realtà della provincia? Per fare politica bisogna conoscere la storia, serve guardare al passato per costruire il futuro. Dobbiamo recuperare credibilità, dare un segnale di prospettiva per recuperare gli elettori che non vanno a votare, basta con i giocherelli comunicativi per prendere un po’ di voti". Si è molto ironizzato sulla provincia Puf, lei che ne pensa? "Lasciamo perdere le battute, si potrebbe seguire l’ordine alfabetico, che forse qualcuno non conosce bene, e chiamarla provincia Fpu".