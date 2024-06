"Noi, slegati dai partiti. Ricchi di competenze"

Altro che lista outsider. La compagine ‘San Costanzo protagonista’ corre per la vittoria e il suo leader Davide Bruscia – che se la vedrà con Domenico Carbone e Milena Volpe – lo dice forte e chiaro. "Vogliamo vincere per governare questo territorio nella maniera migliore. Per la prima volta i sancostanzesi hanno la possibilità di avere un sindaco, una giunta e dei consiglieri completamente slegati dai partiti, che penseranno soltanto al bene del Comune e non devono perdere questa occasione". Secondo Bruscia il consenso verso la sua squadra è in progressivo aumento: "Sentiamo tanta fiducia e sto ricevendo molte attestazioni che mi spronano a gettare il cuore in questa avventura. La gente ci deve votare perché noi siamo quelli che hanno più competenze nel concreto. Sapremo gestire al meglio il denaro del Comune, e dunque dei cittadini. Vi garantisco che avremo la massima attenzione alla spesa, come se si trattasse di soldi nostri".

Poi, sul programma, l’aspirante primo cittadino puntualizza: "Lo abbiamo diviso in due parti. Nella prima ci sono le cose che faremo certamente da qui a cinque anni e nella seconda figurano gli obiettivi, i progetti per i quali cercheremo le necessarie risorse per poterli realizzare. Fra le cose certe abbiamo inserito la costruzione di un asilo nido comunale; la sistemazione e la manutenzione periodica di tutte le strade di nostra competenza; la realizzazione di aree attrezzate per i bambini, soprattutto nelle zone ad alta densità abitativa; e la riapertura del municipio il sabato mattina, con la presenza sia degli impiegati che degli amministratori".

Per quanto concerne gli obiettivi, Bruscia puntualizza: "Riguardano tutto il territorio. A Cerasa c’è da sistemare il campo sportivo e dotarlo di un modulo che funga da spogliatoio; e installare una barriera frangi vento a protezione delle tombe del cimitero. A Stacciola occorre terminare la pavimentazione del borgo, sistemare il lavatoio e ristrutturare la vecchia scuola elementare per farne un centro d’aggregazione. Nel capoluogo, infine, serve realizzare un’area camper e un parcheggio con una sopraelevata di fronte all’ufficio postale".

Sandro Franceschetti