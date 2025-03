"Non ci abitueremo mai a quel banco vuoto"

di Sandro Franceschetti

La grande chiesa parrocchiale dei Santi Cristoforo e Costanzo non ce l’ha fatta, ieri, a contenere tutte le persone ritrovatesi per l’ultimo saluto a Gianmarco, il 18enne, figlio dell’imprenditore e consigliere comunale Davide Bruscia, morto per un improvviso malore nel tardo pomeriggio di domenica scorsa in casa propria, mentre stava studiando. In tanti, nonostante la pioggia battente, hanno seguito la celebrazione presieduta da don Stefano Maltempi anche dall’ampio sagrato e in mezzo alla folla di sancostanzesi (in concomitanza con il rito il sindaco Domenico Carbone, presente alle esequie con indosso la fascia tricolore, ha proclamato il lutto cittadino) c’erano anche tutti i compagni di classe, i docenti e la dirigente scolastica di Gianmarco, che frequentava il quinto anno del corso di meccatronica all’istituto d’istruzione superiore di Ancona ‘Volterra-Elia’.

Proprio i pensieri dedicati al giovane da ognuno dei suoi coetanei e letti verso il termine della funzione da un’insegnante, che a tratti non è riuscita a trattenere le lacrime, hanno scandito uno dei momenti più emozionanti della cerimonia. "Quel banco vuoto fa e farà sempre tanto effetto", "caro amico, è incommensurabile il dolore dentro di noi" e, ancora "è difficile pensare che una persona come te, sempre sorridente, gentile e pronta ad aiutare tutti ci abbia lasciato così presto"… E mentre la prof proseguiva nella lettura, uno dei ragazzi teneva in mano un cartellone azzurro con tre foto di classe degli ultimi tre anni, bigliettini con altri pensieri e la scritta centrale "La tua assenza lascerà un vuoto incolmabile, ti ricorderemo sempre con affetto e gratitudine".

Molto toccanti gli interventi del fratello maggiore Manuel e poi del babbo Davide, con due parole ricorrenti nelle frasi di entrambi: "gigante buono", perché Gianmarco era un ragazzone di un metro e novanta di straordinaria sensibilità, altruismo e attenzione verso gli altri. Un aspetto evidenziato anche da don Stefano durante l’omelia: "Questo giovane ha portato il suo frutto di bontà sino alla fine", aggiungendo poi: "In questo momento triste della vita vi invito ad ascoltare la voce del Signore, che ha cura di tutti i suoi figli". Un lungo, commosso, applauso e il lancio di palloncini bianchi ha accompagnato l’uscita del feretro, con gli occhi di tanti rigati dalla lacrime rivolti al cielo per dire addio al gigante buono.