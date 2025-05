Non ci sono solo i grandi eventi. Contributi a tutti

Un bando per le piccole e medie iniziative con contributi economici a favore di persone, associazioni ed enti, pubblici o privati che hanno già realizzato o devono realizzare, nel 2025 , eventi e manifestazioni senza scopo di lucro. Al momento sono disponibili 118mila euro "ma non escludiamo – assicura l’assessore al Turismo, Alberto Santorelli – la possibilità di aggiungere ulteriori risorse durante l’anno. La prima categoria prevista è quella degli eventi di medio-piccola dimensione a prevalente finalità aggregativa, di intrattenimento e di animazione culturale. La seconda categoria è dedicata invece alle iniziative un po’ più complesse, a maggiore impatto turistico: le rassegne e appuntamenti volti ad incrementare le visite alla città, con particolare riguardo ai punti più significativi, come il centro storico, il lungomare e i luoghi più caratteristici". "Per ciascuna categoria sono previsti criteri ben precisi, sulla base dei quali sarà assegnato un punteggio e, ai fini della concessione dei contributi, stilate le graduatorie. Per la prima categoria, quella delle manifestazioni più piccole, saranno premiate le iniziative che si svolgono nelle aree meno turistiche, con particolare attenzione agli appuntamenti con maggiore tradizione. Per quanto riguarda gli eventi più complessi si terrà conto della valenza artistica e della capacità di attrarre pubblico dall’Italia o dall’estero. In ogni caso i contributi saranno pari al massimo al 75% del costo totale dell’iniziativa, debitamente documentato". Conlude Santorelli: "Dopo aver dedicato molte energie ai grandi eventi era necessario chiudere il cerchio sostenendo le piccole e medie iniziative del territorio e ascoltando la voce di chi si spende per realizzarle". Il bando scade il 10 giugno 2025, informazioni sul sito del Comune o all’ufficio Cultura e Turismo (Davide Frulla 0721 887633, davide.frulla@comune.fano.pu.it).

an. mar.