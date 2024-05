‘Non è un Selfie’ approda a Torino al salone del libro

C’è anche l’ultima fatica dello scrittore marottese Enrico Vergoni al Salone del Libro di Torino in svolgimento in questi giorni. Uscito un mese fa col titolo ‘Non è un Selfie’, il volume è già entrato nei primi 100 romanzi d’esordio su Amazon Italia e a settembre uscirà sempre su Amazon nella versione francese. Primo romanzo dopo tre raccolte di poesie tradotte in diverse lingue ed entrate in classifica in paesi d’idioma spagnolo come Messico e Bolivia, al centro dell’opera c’é una storia d’amore che attraversa il tempo e lo spazio. Dopo l’importante vetrina torinese, il romanzo sarà presentato al principio dell’estate al ‘Pisa Book Festival’ e nel mese di luglio ci sarà tempo anche per un incontro con i lettori a Marotta. Appassionato di letteratura antica, Vergoni compone in latino e in italiano e i suoi precedenti lavori hanno riscosso un ottimo successo. ‘Tango e cenere’ (Altro mondo editore) del 2011, in particolare, é stato tradotto in spagnolo e in inglese, è uscito in più di ottanta paesi ed è stato premiato nel giugno 2012 dall’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ottimi riscontri anche per ‘Lettera a una figlia’ (Rupe Mutevole editore).

s.fr.