Non solo Summer school: l’Accademia Orafa cala il poker

Quattro appuntamenti, una passione che cresce, un’eredità che si rinnova. È stato presentato il programma 2025 dell’Accademia Orafa di Fano, ideata dall’associazione Un’Arte Fano e sostenuta da istituzioni, scuola e associazioni di categoria. Tra le novità in arrivo, spicca ancora una volta la Summer School, vero fiore all’occhiello della proposta formativa, in programma dal 30 giugno al 5 luglio nei laboratori del liceo artistico Nolfi-Apolloni.

Il primo appuntamento del calendario è però imminente: venerdì, alle 18, nella sala di rappresentanza della Fondazione Carifano in via Montevecchio 114, si terrà la presentazione del libro di Giorgio Facchini, "La scultura tra astrazione e simbolo". All’incontro, condotto da Luciano Roberti, interverranno Marco Tonelli, critico d’arte dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, Federica Facchini dell’Accademia di Urbino e Carlo Bruscia, direttore artistico dell’Accademia Orafa. A spiegare le novità è stato Silvano Clappis: "Il programma di quest’anno si articola in quattro tappe. Dopo l’omaggio a Giorgio Facchini avremo la Summer School, una settimana intensa in cui i partecipanti ideeranno e realizzeranno un gioiello, grazie ai laboratori del liceo artistico. È un percorso aperto a tutti i maggiorenni, pensato anche come possibile avvio a una professione, dato che il settore orafo nelle Marche è ancora una realtà economica molto viva".

In estate sarà organizzata una mostra dedicata alle artiste marchigiane del gioiello. In autunno, infine, partirà un workshop con esperti di moda, design e gioiello fashion, rivolto agli studenti del liceo e di altri istituti artistici della regione. "L’arte orafa è una ricchezza culturale specifica per Fano - ha sottolineato l’assessore Lucia Tarsi -. Non è solo di artigianato, ma vera ricerca stilistica e artistica". Entusiasta anche Barbara Marcolini, presidente di Confcommercio Fano: "È importante insegnare ai ragazzi che il mestiere orafo, oltre alla fatica, è anche creatività, passione e futuro economico". A rimarcare l’impegno del liceo, il preside Samuele Giombi: "Siamo eredi di una grande tradizione e sentiamo la responsabilità di mantenerla viva. Il nostro contributo sarà duplice: ospitare la Summer School e organizzare workshop per gli studenti, nell’anno in cui ricorrono i cent’anni dall’intitolazione ad Adolfo Apolloni".

Ti.Pe.