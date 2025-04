Non soltanto la scuola d’infanzia: "A Cuccurano anche l’asilo nido"

Proseguono i lavori per la nuova scuola dell’infanzia e per l’asilo nido di Cuccurano, tra le opere in corso più significative. Un investimento da oltre 5 milioni di euro (fondi Pnrr), ereditato dalla precedente amministrazione ma che l’attuale giunta di centrodestra ha scelto di rafforzare, apportando modifiche sostanziali per renderlo davvero rispondente alle esigenze delle famiglie. "La struttura – ha dichiarato il sindaco Luca Serfilippi – ospiterà due sezioni di asilo nido e sei di scuola dell’infanzia, ovvero due per ciascun anno educativo". Attualmente i lavori procedono speditamente, nel pieno rispetto della tabella di marcia. Durante l’iter progettuale è stata inserita una variante significativa, in quanto il progetto originario, elaborato sotto l’amministrazione di centrosinistra, non prevedeva la presenza di un asilo nido.

"Abbiamo chiesto di avviare una variante progettuale – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Gianluca Ilari – perché nel progetto originario non era previsto un vero e proprio asilo nido, ma solo una sezione di raccordo. A nostro avviso sarebbe stato un errore investire 5 milioni e mezzo sul territorio senza offrire ai più piccoli la possibilità di frequentare nuova struttura". "L’intervento – fanno sapere dal Comune – si inserisce nel più ampio tour dei cantieri con cui l’Amministrazione Serfilippi sta monitorando e valorizzando gli investimenti strategici in corso".

an. mar.