"Non trasformiamo questa città in un’altra Falconara Marittima"

"Non facciamo diventare Fano una nuova Falconara Marittima". Mobilitazione popolare contro il polo logistico all’ex zuccherificio, che per il gruppo Aria Pulita potrebbe trasformarsi nel "più grande scempio della storia di Fano". Raccolte, nell’incontro di lunedì sera, nell’oratorio di San Lazzaro, quasi 70 firme, mentre la petizione su change.org "Ex zuccherificio fermate il progetto che può uccidere Fano" viaggia verso il traguardo delle 500 sottoscrizioni. A tirare le file della protesta di Aria Pulita un gruppo di battagliere giovani signore, con loro anche la consigliera comunale del Pd, Agnese Giacomoni, che non ha votato il Prg perchè contraria al polo logistico.

Durante l’incontro di lunedì sera è stato spiegato come l’eliminazione del divieto di industrie insalubri di I e II classe in tutto il comparto dell’ex zuccherificio "riporti le lancette dell’orologio indietro di cinquant’anni". Si contesta la scelta di voler ricreare un sito industriale, in un’area che negli ultimi vent’anni ha avuto tutt’altro sviluppo e dove ormai sono presenti diversi siti sensibili: oltre alla scuola elementare, ci sono le palestre, la nuova piscina, chiese (cattolica, evangelica, testimoni di Geova), oratori e centri medici.

Le signore di Aria Pulita hanno ripetuto quanto contenuto anche nella petizione on line: "Sarebbe un errore gigantesco credere che quello dell’ex zuccherificio sia un problema solo di chi abita quella zona, di chi ci lavora o porta i figli alla scuola Decio Raggi. Se questo progetto non sarà fermato, la Fano che conoscevamo non ci sarà più. Nessuna città di mare può sviluppare una vocazione turistica se assediata da un’area industriale di tale dimensione". Si è parlato di "circa 500 al giorno, tra tir e furgoni, che transiteranno nell’area con una crescente insicurezza stradale". A questo proposito è stata fatto notare la pericolosità, già ora, di raggiungere la nuova piscina "Nuotiamo" in assenza di un attraversamento sicuro di via Mattei, strada di grande traffico. Hanno ribadito la scelta sbagliata Tiziano Busca (Psi) e la volontà di "modificare il Prg", Francesco Panaroni (M5S).

Anna Marchetti