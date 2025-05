Nozze d’oro, anzi, di panna ’Al Borgo’ la festa più dolce

di Sandro FranceschettiCinquant’anni di passione e di gusto. Ha tagliato il traguardo dei 10 lustri di attività la gelateria ‘Al Borgo’ di Lucrezia, in via Vittorio Veneto. Un esercizio che ha fatto e sta continuando a far leccare i baffi a diverse generazioni ed è in continua crescita, soprattutto da quando tra le sue proposte sono comparse deliziose e innovative torte, rigorosamente di gelato. Attualmente al timone c’è Mirko Baldarelli, aiutato dalla sorella Catia e dalle collaboratrici Eleonora e Alessia.

"Tutto è nato nei primi anni ’70, quando mio padre Renato, emigrato giovanissimo in Svizzera – racconta Mirko -, con i risparmi messi da parte col lavoro all’estero è tornato qui in Valmetauro e ha costruito la casa e al pian terreno ci ha realizzato un bar, che poi dal 1975 è diventato anche e soprattutto gelateria. Perché insieme a mia mamma Delia ha cominciato a preparare gelati artigianali". Che erano gustosi e, cosa non trascurabile, anche abbondanti: "Proprio così – riprende Mirko -, tanto che in breve tempo si diffuse il detto ‘Al Borgo hanno i gelati grossi e boni un bel po’’. Una sorta di slogan creato dai clienti, che da allora ha sempre accompagnato l’attività dei miei, che l’hanno portata avanti fino al ’97, quando sono subentrato io e il babbo (mancato nel 2019, ndr) si è potuto godere la meritata pensione. Mamma Delia, invece, è rimasta ‘in servizio’ per alcuni anni e ancora oggi a volte è presente nel locale e dispensa preziosi consigli a me e al resto dello staff".

Un punto di forza, come detto, sono le torte artigianali, naturalmente di gelato: "Ne facciamo tantissime, non solo ‘d’estate, ma anche d’inverno – conferma Baldarelli -. Io ho partecipato a corsi con autentici maestri gelatieri e da una quindicina d’anni ne vendiamo molte, spesso consegnandole direttamente ai ristoranti su indicazione dei clienti che hanno una cerimonia: matrimonio, cresima, comunione o un anniversario di nozze". Sulle particolarità delle sue produzioni il gelatiere metaurense svela: "La nostra specialità è il gusto ‘Borgo’ con nocciola, variegato ai wafer e sopra una crema al cioccolato bianco. Tra le novità, segnalo il ‘Borgo d’Estate’ a base di cocco e mango; e la ‘Meringa d’Amore’: base di meringa, variegato di amarena croccante e aggiunta di pepite al cioccolato". Creazioni invitanti, di una realtà locale alla quale tutti augurano almeno altri 50anni di attività.