Nuoto, 750 persone per la Coppa Carnevale: "Ma intorno alla piscina pochi parcheggi"

di Tiziana PetrelliFano è pronta a vivere il suo primo grande evento nel mondo del nuoto indoor, grazie alla prima edizione della Coppa Carnevale della Città di Fano, che si svolgerà in questo weekend. Saranno circa 600 atleti (756 persone in totale), provenienti da 30 squadre di 8 diverse regioni, a prendere parte alla competizione, tra cui spiccano nomi di Alessandro Ragaini e Federico Burdisso, olimpionici di Tokyo e Parigi. Un evento con grandi numeri che segna il debutto del nuovo centro natatorio "Nuotiamo" come sede di eventi di livello nazionale. Ne è lieto Andrea Ricci, presidente della Asd Fanum Fortunae Nuoto Fano, che sottolinea con orgoglio l’importanza di questa manifestazione, per la sua società ma anche per l’intera città.

"Questa è la prima gara che ospitiamo con atleti di calibro internazionale - afferma Ricci, evidenziando il vantaggio di avere un nuovo impianto –. Una gara con 600 atleti, obiettivo che non era possibile raggiungere con la vecchia struttura della Dini Salvalai". L’impianto, realizzato dalla Fondazione Carifano e gestito anche dalla Fanum Fortunae, rappresenta un punto di svolta per il nuoto a Fano. Ricci non nasconde che si siano ancora delle evidenti problematiche nell’organizzati eventi del genere, ma aggiunge che il Comune sta già lavorando per risolverle.

"Abbiamo un parcheggio con solo 80 posti disponibili, insufficienti per eventi di questa grandezza. Dobbiamo acquisire in qualche modo i due terreni circostanti", spiega il presidente. Tuttavia, grazie alla collaborazione con l’aeroporto di Fano e il nuovo distributore di benzina, per questa volta sono stati creati spazi aggiuntivi per i mezzi. La presenza di pullman e dei numerosi partecipanti crea infatti una situazione che richiede soluzioni logistiche particolari. Ricci non nasconde il suo entusiasmo per il successo dell’evento, che darà a Fano l’opportunità di essere al centro dell’attenzione nel panorama nazionale del nuoto, grazie anche alla partecipazione di atleti giovanili di grande talento. "Sarà una vetrina straordinaria per il territorio e per la piscina", aggiunge.

La competizione, che si svolgerà sabato e domenica, vedrà i partecipanti gareggiare in diverse categorie, dai 13 anni fino ai 25. Come spiegato da Riccardo Geronazzo, organizzatore, la Coppa non premia la squadra con il maggior numero di medaglie, ma quella che accumula il punteggio più alto al termine di tutte le competizioni, punteggio che si ottiene dalla somma dei piazzamenti individuali nelle varie gare. Le categorie di gara sono tante e vanno dalle prove giovanili fino agli atleti più esperti. "Questo meeting è un’opportunità unica per i giovani atleti di misurarsi con i campioni", conclude Geronazzo.