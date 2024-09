Nuova area ragazzi alla biblioteca di Mondavio: "Pronto uno spazio per i giovani lettori con tanti titoli ed anche comode sedute"

La biblioteca comunale di Mondavio si è arricchita di una nuova area ragazzi (in foto). "Uno spazio per i lettori forti, dove su uno scaffale nuovo di zecca trovano tante novità e su comode sedute morbide possono fermarsi a leggere le prime pagine – evidenziano da Biblioteche Cometa, che gestisce la struttura -. Ringraziamo il Comune di Mondavio, sempre attento alle esigenze della biblioteca e dei suoi utenti".

Allestita all’interno del centro di aggregazione ‘Professor Sebastiano Dominici’, in località San Michele al Fiume, via XXIV Maggio, è stata inaugurata nel 2015, in seguito alla riqualificazione dei locali ad opera del Comune. Mette a disposizione degli utenti circa 3mila volumi a scaffale aperto (più altri 19mila libri situati nei locali sottostanti, accessibili tramite mediazione del personale bibliotecario). E’ aperta il lunedì dalle 9 alle 12 e il martedì e il venerdì dalle 16 alle 19.

s.fr.