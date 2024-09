Nuova Casa della Comunità: lavori finiti entro gennaio 2025

Termineranno entro gennaio i lavori commissionati dall’Ast all’ex ospedale ‘Bartolini’ di Mondolfo, funzionali alla trasformazione dell’attuale Casa della Salute in Casa della Comunità. Lo ha reso noto il sindaco Barbieri durante il Consiglio di mercoledì rispondendo a un’interrogazione del dem Samuele Mancini. Risposta dalla quale si è appreso che l’intervento in oggetto, riguardante il miglioramento sismico della struttura e l’adeguamento funzionale dell’edificio al manuale di autorizzazione per le Case della Comunità (per un totale di 400mila euro), ha subito un stop per la presenza di fibre d’amianto in un pavimento.

"Essendo necessario rimuovere la pavimentazione e la sottostruttura di un settore, come da prassi si è proceduto all’analisi delle piastrelle riconducibili a una fabbricazione degli anni ’80 – ha rimarcato il primo cittadino – e da tale analisi si è riscontrata la presenza di fibre di amianto nella massa delle piastrelle e pertanto sono stati sospesi i lavori e si è proceduto all’individuazione di una ditta specializzata. La quale ha ricevuto l’incarico e a breve interverrà per la rimozione in sicurezza delle piastrelle per consentire poi la ripresa dei lavori che, a causa della sospensione, anziché per la data prevista del 29 settembre, dovrebbero concludersi entro gennaio 2025. E, comunque, ampiamente entro il termine stabilito per le Case della Comunità del 31 marzo 2026".

s. fr.