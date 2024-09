Nuova comandante in Capitaneria, la cerimonia

Ha 32 anni, è single e originaria del Gargano la nuova comandante dell’Ufficio Circondariale marittimo di Fano. Si chiama Maria Giovanna Trombetta il tenente di vascello proveniente dalla Capitaneria di Porto di Pescara, ed è la quarta donna al comando del Porto di Fano succedendo alla collega Stefania Battista che ieri le ha passato il timone dell’equipaggio fanese con una bella cerimonia alla Darsena Borghese, a cui erano presenti tante autorità. "Non nascondo l’emozione per il prestigioso incarico affidatomi - ha esordito la comandante Trombetta -. Il mare è una passione che ho fin da bambina, un bene che interessa tutti e che deve essere tutelato per le future generazioni. Mi sono bastati pochi giorni per apprezzare come la cittadinanza abbia un legame profondo e storico con il suo mare". E’ nel solco tracciato dal comandante Battista che la Trombetta intende orientare la sua azione di comando, "confidando nella naturale e concreta collaborazione con le istituzioni e gli operatori". "Porterò sempre nel cuore il ricordo di questi due anni intensi - il saluto della Battista -. Questa città, il porto e la sua gente mi hanno accolto con un calore che non dimenticherò mai".