Nuova Federiciana, lavori ad una ditta teramana

Nuova Federiciana: vince il bando di gara per la realizzazione dei lavori Edilcostruzioni Group. La ditta di Teramo, che ha avuto la meglio su altre nove partecipanti, ha ottenuto il punteggio più alto dal punto di vista tecnico, con un ribasso del 14,12% sull’importo a base di gara: il risparmio generato è di circa 1,2 milioni di euro. Il cantiere è stato suddiviso in due lotti, uno dei quali riguarda l’edificio storico ed è finanziato con fondi Pnrr (2,5 milioni di euro): i lavori dovranno iniziare nel mese di giugno, con la fase di demolizione, e concludersi entro il 30 aprile 2026, pena la perdita del finanziamento.

"Abbiamo rispettato tutte le tempistiche previste dalla gara – fa notare l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari – ora ci prepariamo all’apertura del cantiere". Una volta restaurato l’edificio storico della biblioteca Federiciana si procederà con la costruzione della nuova ala a terrazze, con vista sul mare. La progettazione complessiva è dell’architetto Mario Cucinella, il professionista che ha realizzato all’Expo 2025 di Osaka il Padiglione Italia ispirato alla "Città Ideale" di Urbino. In attesa dell’avvio del cantiere si sta ultimando lo sgombero della biblioteca Federiciana con il trasferimento, grazie al contributo della famiglia Montanari, in un deposito autorizzato dei 7.500 metri lineari di documenti, arredi storici e beni tutelati. Non sarà toccata la Sala dei Globi: le scansie lignee, i volumi dell’Abate Federici e i mappamondi saranno sigillati al suo interno. Destinati ad un deposito anche i documenti dell’Archivio di Stato, conservati al piano terra dell’edificio storico.

Unica eccezione per i I Codici Malatestiani (113 registri e una busta miscellanea) e le pratiche edilizie che saranno temporaneamente trasferiti all’Archivio di Stato di Pesaro. Proprio per verificare la delicata fase del trasferimento nella mattinata di ieri Corrado Montanari, che ha finanziato il progetto esecutivo di Cucinella, e l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi hanno effettuato un sopralluogo. Per ora sembra che tutto proceda secondo il programma previsto. "La nuova Biblioteca Federiciana – commenta l’assessore Tarsi – sarà un polo culturale vivo, moderno, inclusivo, in grado di dialogare con una comunità che guarda al futuro. Un luogo di conoscenza, motore di crescita civile e sociale". Il sindaco Luca Serfilippi ha ricordato come la nuova Federiciana sia stata voluta fortemente dalla sua amministrazione che ha recupero 3 milioni di euro dalla Regione e aggiunto di suo 5 milioni di euro, attraverso un prestito con Cdp (Cassa depositi e prestiti). Il primo cittadino ringrazia "Montanari per la sua sensibilità, il senso di appartenenza alla città, il protagonismo concreto nel contribuire alla realizzazione di un’opera che accrediterà Fano nella mappa culturale italiana".

Anna Marchetti