Nuova piscina senza collegamenti: "Inaccettabile"

"Fano è Città delle Bambine a parole e solo negli slogan. Poi non riusciamo nemmeno a creare le condizioni per far praticare lo sport nella nostra città", così Luca Serfilippi (in foto), candidato sindaco per il centro destra, ha voluto evidenziare la lamentela di una madre, espressa ieri attraverso il Carlino, per la mancanza di autobus che fermano alla nuova piscina. Per Luca Serfilippi "è inaccettabile che, in relazione all’apertura del nuovo centro natatorio ’Nuotiamo’, l’Amministrazione comunale non abbia provveduto a realizzare collegamenti per consentire gli spostamenti in sicurezza di chi pratica nuoto. Solo oggi stanno asfaltando via Mattei in pieno giorno con l’ira degli automobilisti che si trovano imbottigliati lungo un’arteria strategica della città".

Il candidato Serfilippi ha chiara la strategia per la valorizzazione del centro natatorio: "Ci impegneremo ad allargare il parcheggio a servizio della struttura sportiva, a realizzare la rotatoria che faciliterà l’accesso (ad oggi molto pericoloso per auto e bici) e a trovare con Adriabus una soluzione affinché si crei un collegamento di linea permanente. Al momento la fermata è ubicata vicino all’aeroporto, noi abbiamo l’intenzione di spostarla in prossimità della nuova piscina". Serfilippi esprime la propria vicinanza "alle famiglie che ogni giorno fanno difficoltà a supportare i propri figli nella pratica di questa disciplina, con la consapevolezza che lo sport è fondamentale nel percorso di crescita e rappresenta una priorità verso cui noi concentreremo l’attenzione".

s.c.