Sant’Orso avrà la sua scuola media: si chiama Montesi, la quarta a Fano

Fano, 12 gennaio 2023 – E’ fatta: in città è nato un nuovo Istituto comprensivo, il Sant’Orso di Fano. Già dal prossimo 18 gennaio i ragazzini, alle prese con le iscrizioni alla secondaria di primo grado, avranno 4 opzioni tra cui scegliere e non più tre. La nuova scuola media, battezzata Montesi, è in seno al neocostituito Istituto comprensivo Sant’Orso. La novità nella novità è diventata ufficiale con l’approvazione, passata la Befana, da parte della Regione Marche, della riorganizzazione scolastica che, a Fano, in particolare, ha rivoluzionato l’intero assetto degli Istituti comprensivi. Un’azione questa che oltre ad offrire un servizio di prossimità ad un terzo della popolazione fanese – sono circa 18mila i residenti lungo la Flaminia dal quartiere di Sant’Orso verso Rosciano, Bellocchi Cuccurano – mette fine a polemiche durate 20 anni, come conferma l’assessore Samuele Mascarin. "Siamo soddisfatti dell’esito decretato dalla Regione – spiega l’amministratore – perché la nuova geografia dei plessi scolastici ricalca perfettamente l’elaborazione condivisa con tutte le scuole coinvolte, dopo un lavoro di concertazione che è agli atti, in forma di delibera di consiglio, approvata all’unanimità".

Di diverso, rispetto ai desiderata dei fanesi, è che la Regione ha giocato d’anticipo: dovendo “immolare“ quattro autonomie scolastiche per rispondere alla direttiva europea, la giunta Acquaroli ha anticipato di un anno quanto previsto dalla delibera comunale. "Sì, avremmo voluto che questo nuovo schema partisse dall’anno scolastico 2025/2026 – osserva Mascarin –: invece è tutto anticipato all’anno scolastico 2024/2025".

Del resto la rivoluzione si è resa opportuna per abolire due formazioni preistoriche ancora presenti in città: sono anni che il legislatore ha abrogato i circoli didattici. I due ’dinosauri’ – il circolo didattico Sant’Orso e il circolo didattico San Lazzaro – erano formazioni che a differenza degli Istituti comprensivi non avevano la continuità didattica verticale perché privi di scuola media. Invece il bambino iscritto ad un Istituto comprensivo cresce con la coerenza di uno stesso habitat per 11 anni, vivendo nella stessa scuola dall’infanzia alle medie. Quindi la riorganizzazione lascia invariato l’Istituto comprensivo Nuti (1.208 iscritti); istituisce Sant’Orso – 8 plessi tra cui 4 scuole dell’Infanzia (Berardi, Seneca, La Scatola magica; Grimaldi); 3 primarie (Tombari; Montesi/Torricelli, Cuccurano e 1 media per 918 alunni – mentre smembra e ricolloca San Lazzaro, Padalino e Gandiglio. In particolare nasce l’Istituto comprensivo Gandiglio - San Lazzaro da 1.113 alunni che comprende le scuole dell’infanzia Vallato-Girotondo; Tre Ponti - Verne; Andersen Vago Colle; le primarie Corridoni e Montessori) e la media Gandiglio. La primaria Raggi, invece, approda all’Istituto comprensivo Padalino che riorganizzato arriverebbe a contare 1.087 alunni.

Dalla Gandiglio, infatti, la Padalino acquista la scuola primaria Gentile e la scuola dell’Infanzia Albero Azzurro. Uno dei criteri è stato quello di creare quattro Istituti quasi uguali per stazza, attenti alla residenza degli iscritti. "Una città di 60mila abitanti con solo tre scuole medie era un’anomalia – spiega Mascarin –. Avere una quarta scuola media collocata in una parte del territorio molto popolata è stato un risultato importante, che mette fine ad una questione annosa, dibattuta per vent’anni. Sant’Orso risponde a quello che è stato lo sviluppo urbanistico e demografico della città che ha visto in due decadi insediarsi anche nuove famiglie dettando la composizione di una quartiere di giovani. Ecco perché abbiamo fatto il nuovo polo scolastico nido-infanzia elementare a Cuccurano Carrara. Ora con il Pnrr abbiamo fatto partire il cantiere per l’asilo nido di Bellocchi proprio perché su quell’asse ha senso un investimento di questo tipo".

Ma perché ci sono state polemiche in passato? Secondo Mascarin è stato un percorso lungo perché osteggiato dall’ipotesi, dura da masticare, di trasferire una delle tre scuole medie storiche - Nuti, Gandiglio e Padalino - dal centro alla periferia. Invece con la soluzione adottata le tre scuole medie sono rimaste in centro e se ne è aggiunta una quarta, nuova di pacca.