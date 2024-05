Una nuova sede per la municipale, sarà alla ‘Paolini’

Fano, 18 maggio 2024 – Manca solo la comunicazione ufficiale dell’attribuzione gratuita al Comune, da parte del Demanio, dell’ex Caserma Paolini. Diventeranno proprietà comunale l’ex palazzina comando (la parte dell’immobile che si affaccia su viale Gramsci) e il piazzale interno, dove un tempo si svolgevano le esercitazioni militari e che, da oltre 20 anni, è utilizzato come parcheggio pubblico, non a pagamento.

L’immobile, una volta recuperato, dovrebbe accogliere gli uffici comunali, in particolare il comando della Polizia locale, ora in via Mura Malatestiane, ma anche l’Urbanistica e i Lavori pubblici, mentre nel piazzale interno dovrebbe essere realizzato un parcheggio sotterraneo a servizio della Polizia locale ma anche in grado di soddisfare il bisogno di posti auto a ridosso del centro storico. L’area di via Mura Malatestiane, che oggi ospita il comando della Polizia locale, sarà inglobata nel progetto della nuova Federiciana, firmato dall’architetto Mario Cucinella. Questa soluzione darebbe alla Polizia locale, che conta 60 agenti, una sede nuova e uno spazio più ampio per il parcheggio dei mezzi, eliminerebbe ogni ostacolo al progetto della nuova Federiciana e darebbe alla città un grande parcheggio sotterraneo, a due passi dal centro storico.

Tra l’altro nonostante l’ex Caserma Paolini sia chiusa dal 2000, sembra essere in buono stato di conservazione. Tutto questo è stato possibile perchè il Comune è riuscito a sfruttare l’opportunità offerta da un recente decreto governativo (risale a poco più di un anno fa) che ha consentito l’acquisizione gratuita della palazzina comando dell’ex struttura militare purchè utilizzata per fini istituzionali. L’assessore al Patrimonio Sara Cucchiarini ci ha lavorato, insieme ai tecnici comunali, e in un tempo relativamente breve è riuscita a sbloccare la situazione. Sulla Caserma Paolini c’è un progetto su cui ha lavorato l’Università di Camerino legato, però, al procedimento per il trasferimento demaniale culturale del bene, che rimane tuttora in piedi. L’ex Caserma militare (il passaggio di proprietà si dovrebbe formalizzare prima del voto), rimarrà in eredità al prossimo sindaco e alla prossima amministrazione comunale che avrà il compito di realizzare il progetto e trovare le risorse sia per la sistemazione dell’immobile e la costruzione del parcheggio sia per l’utilizzo degli immobili di proprietà comunale che si libereranno a seguito del trasferimento di alcuni uffici pubblici.