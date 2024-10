Nuova vita al ponte Delle Birarelle: "Un passo per recuperare le Tinte"

Al via, a Pergola, i lavori per rendere nuovamente transitabile il ponte sul Cesano del quartiere delle Tinte, gravemente danneggiato dall’alluvione del settembre 2022. "È il primo passo per recuperare il quartiere, che rappresenta l’anima più antica e viva di Pergola – osserva l’On. Antonio Baldelli, vicesindaco e assessore alle Opere strategiche –. Il nostro primo impegno è stato quello di mettere subito a terra le risorse che il Governo Meloni e la Regione, attraverso la struttura commissariale, hanno reso disponibili in tempi rapidi. Le Tinte torneranno al loro antico splendore, nel segno della sicurezza e della bellezza. Pergola, sotto alla guida Sabatucci (il sindaco, ndr) rinasce attraverso i grandi eventi, ma anche con le infrastrutture e gli interventi di riqualificazione dei suoi luoghi più significativi. Per questo, ringrazio l’assessore ai Lavori pubblici Luca Castratori per l’ottimo lavoro messo in campo".

"In queste prime settimane di amministrazione – spiega proprio Castratori – ci siamo subito messi al lavoro per cercare di risolvere alcune delle criticità più rilevanti e uno degli obiettivi è quello di rendere transitabile il cosiddetto ponte Delle Birarelle (nel quartiere delle Tinte, ndr), in attesa del progetto del nuovo ponte che è in corso di definizione, così come quello di sistemazione dell’alveo fluviale e dell’intero quartiere. Progetti ai quali stanno lavorando i tecnici incaricati dalla struttura commissariale della Regione".

Il ponte era stato danneggiato dai tronchi ammassatisi la sera tra il 15 e il 16 settembre 2022 e portati verso valle dalla forza delle acque che avevano poi provocato l’inondazione di tutto il quartiere, causando gravi danni anche alle abitazioni. I lavori, dell’importo di 40mila euro, renderanno transitabile l’infrastruttura ai soli veicoli con carico fino a 3,5 tonnellate, con una velocità massima di 30 km/h. Per questo, verranno disposti dei new jersey sopra alle travi portanti laterali, barriere di sicurezza che permetteranno di avere una larghezza viabile di circa 3 metri. "Prima di riaprire il ponte al traffico – riprende Castratori – verranno eseguiti interventi di rinforzo strutturale sia della fondazione delle spalle del ponte, sia delle parti danneggiate delle travi".

Sandro Franceschetti