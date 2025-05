Nuova vita per gli immobili dismessi. Il Vittoria Colonna apre ai privati

L’ex convitto Vittoria Colonna entra nel progetto "REgenera" promosso da Invimit Sgr, società proprietaria dell’immobile, che punta a favorire collaborazioni pubblico-private per il recupero del proprio patrimonio e a ridurre il debito pubblico. A ridosso del centro storico, l’immobile di circa 12mila metri quadrati, con attuale destinazione a colonia marina, si sviluppa tra via Monte Grappa, via Giordano Bruno e via Piave. "Il suo inserimento nel progetto ‘REgenera’ – fanno sapere da Invimit Sgr (società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze proprietaria della struttura) – porta a dieci il numero di beni inclusi nell’iniziativa". Oltre all’ex Vittoria Colonna, ci sono altri immobili in Abruzzo, Piemonte, Liguria, Puglia, Toscana e Umbria.

"La fase attuale – proseguono da Invimit – prevede una consultazione preliminare con il mercato, durante la quale gli operatori interessati potranno fornire contributi, formulare proposte di valorizzazione o avanzare manifestazioni d’interesse all’acquisto". In questa fase di consultazione preliminare "saranno acquisiti i contributi e i suggerimenti che permetteranno a Invimit di valorizzare al meglio gli immobili, compreso l’ex convitto fanese. Gli operatori potranno presentare proposte per l’individuazione degli investimenti più idonei o per l’acquisizione delle proprietà".

"L’ingresso dell’ex convitto Vittoria Colonna nel progetto ‘REgenera’ – prosegue Invimit – conferma la volontà della Sgr di proporre al mercato immobili pubblici di valore, favorendo processi di rigenerazione sostenibili e attrattivi per gli investitori. Con l’iniziativa intendiamo contribuire concretamente alla riqualificazione del patrimonio statale, con ricadute positive sia per il territorio che per i conti pubblici". L’obiettivo di Invimit "è creare opportunità di collaborazione con gli operatori privati per sostenere il fabbisogno finanziario degli immobili, contribuendo agli interventi di rigenerazione e alla riduzione del debito pubblico".

Un nuovo passo avanti per il recupero e il risanamento dell’ex Vittoria Colonna che già a settembre 2024, con la firma dell’accordo tra Comune e Invimit, su iniziativa del parlamentare Mirco Carloni, era stato sottratto al degrado. In quella occasione, infatti, il giardino venne concesso in comodato gratuito al Comune per essere utilizzato come parcheggio. In totale 50 posti auto che, seppure a pagamento, sono a disposizione dei cittadini dallo scorso mese di dicembre dopo lo sgombero della struttura da occupanti abusivi, la sigillatura di porte e finestre, la radicale pulizia del giardino e l’illuminazione del piazzale trasformato in parcheggio.