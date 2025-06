Nuove linee guida del Piano urbanistico: “Fano ha fame di case, non di ipermercati”

Fano, 28 giugno 2025 – Fano verso una nuova visione di città che favorisca lo sviluppo dei distretti produttivi: quello dell’ingegneria, che dà lavoro a migliaia di persone, della nautica che non ha intenzione di lasciare Fano, della metallurgia, con riferimento non solo a Profilglass ma a tutto l’indotto collegato, e che sblocchi i comparti residenziali esistenti per dare risposte concrete all’emergenza abitativa.

Sono alcune delle linee guida del Pug (Piano urbanistico generale) di cui, secondo la legge urbanistica della Regione Marche, si devono dotare tutti i Comuni entro il 2027. L’amministrazione comunale sta affidando l’incarico alla società di Macerata, Poligroup, che avrà tempo due anni per redigere lo strumento urbanistico, anche se l’intenzione del sindaco Luca Serfilippi è di “adottarlo il prima possibile”.

“E’ uno strumento – spiega Serfilippi – indispensabile per lo sviluppo della città, per avere norme più snelle e veloci, al passo con le esigenze di aziende e imprese, interessate ad investire su Fano”. Il team di lavoro formato dai professionisti della Poligroup (2 architetti, 1 ingegnere e 1 geologo) si è già incontrato con il sindaco Serfilippi e l’assessore all’Urbanistica Loretta Manocchi. Previsto anche il coinvolgimento dell’Università Politecnica delle Marche e del professor Francesco Kasrrer. Proprio su quanto sia importante sbloccare le i comparti residenziali insiste il primo cittadino: “Sia sul fronte degli affitti che su quello della compravendita, il mercato della casa è sostanzialmente fermo tant’è che le abitazioni in costruzione sono già tutte vendute”.

Il primo cittadino ha anche accennato all’espansione della zona industriale a Torno (l’iter è già stato avviato) mentre ha chiarito che saranno posti dei paletti per un ulteriore sviluppo del commercio e in particolare della grande distribuzione: “Fano è satura di ipermercati non c’è l’esigenza di averne altri, Gimarra è l’unico quartiere ancora carente dal punto di vista commerciale. Così come dobbiamo insistere con gli investimenti – ha aggiunto Serfilippi – nel centro storico per evitare che si svuoti. Questa è una delle ragioni per cui siamo favorevoli alla presenza della Link University a palazzo Marcolini e alla creazione dello studentato all’ex Sant’Arcangelo”.

Il primo cittadino ha anche sottolineato come nella elaborazione del Pug saranno coinvolti i quartieri. “Nel Piano urbanistico regionale non mancherà attenzione per il verde – ha fatto presente l’assessore Manocchi – per la sostenibilità”.

Contemporaneamente al Pug va avanti l’iter del nuovo Prg, approvato nella precedente legislatura. Il Comune ha infatti deciso di rispondere alle osservazioni della Provincia prima di portarlo in consiglio comunale per l’eventuale approvazione definitiva. Prg che tra l’altro contiene ancora la previsione della variante di Gimarra, la tanto contestata strada che tagliava le colline senza risolvere il problema del traffico nella zona nord della città. “Per togliere di mezzo la variante Gimarra”, il sindaco Serfilippi vorrebbe che il consiglio comunale si esprimesse in modo chiaro e definitivo.

In ogni caso il Comune avrà tempo fino al 24 luglio per presentare le sue controdeduzioni, la Provincia avrà altri 90 giorni per esprimersi nel merito e infine il Comune 120 per l’adozione in consiglio comunale del documento.