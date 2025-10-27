Nuovi canoni per gli impianti sportivi fanesi

La Giunta comunale di Fano ha approvato la delibera con cui vengono ridefiniti i canoni annui degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica, cioè quelli che non generano profitti ma hanno un valore sociale e aggregativo. L’obiettivo – come spiega l’assessore allo Sport Alberto Santorelli, relatore del provvedimento approvato all’unanimità il 9 ottobre – è "allineare i canoni ai valori di mercato e differenziarli in modo più equo in base alla tipologia e alle caratteristiche di ciascun impianto".

L’atto recepisce il nuovo Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, entrato in vigore ad aprile, che distingue le strutture in grandi, medie e piccole. Per ciascuna categoria la Giunta ha individuato un canone base, calcolato tenendo conto di criteri oggettivi come dimensioni, tipologia e grado di utilizzo, possibilità di disputare gare ufficiali, presenza di spazi accessori e bacino d’utenza.

Da questa base, potranno poi essere applicate riduzioni fino al 50 per cento o rialzi in sede di gara, in un’ottica di concorrenza trasparente e di valorizzazione del patrimonio sportivo comunale. Tra i grandi impianti, il canone più alto riguarda il Palasport Salvador Allende, fissato in 30.000 euro annui, seguito dalla pista d’atletica Zengarini con 27.000 euro, dal complesso Dini Salvalai con 24.000 euro, dal campo di tiro a volo Alberto Iacucci di Monte Schiantello e dal campo da baseball della Trave, entrambi con 21.000 euro. Per gli impianti di media grandezza, la tariffa piena di 15.000 euro sarà applicata ai campi sportivi Del Curto al Vallato, Bellocchi, Centinarola, Gimarra, Sant’Orso Montesi e via Pisacane, mentre scende a 13.750,50 euro per Sant’Arcangelo e Cuccurano.

Un ulteriore livello intermedio, pari a 12.501 euro, è stato previsto per Caminate, Tombaccia e Eusebi, mentre i campi Magellano e D’Errico avranno un importo di 10.002 euro. Il campo sportivo di Fenile è stato quantificato in 8.752,50 euro, mentre il più economico è quello di Frusaglia, che rientra tra i piccoli impianti con un canone di 3.000 euro. Per le palestre scolastiche, tutte classificate come piccoli impianti, il canone rimodulato è di 3.000 euro per le strutture di Bellocchi, Sant’Orso, scuola media Nuti e Cuccurano-Carrara; scende invece a 1.000 euro per le palestre della Padalino, della Gandiglio e della Decio Raggi; la pista polivalente Cimmino e Piccinetti di Sassonia resta la più economica con un canone simbolico di 500 euro. "Non è un aggravio – chiarisce Santorelli – ma un adeguamento atteso da anni. I canoni erano fermi al 2011 e non rispecchiavano più né il valore reale degli impianti né la loro effettiva fruizione. Con questo atto abbiamo dato trasparenza, ordine e coerenza a un settore che rappresenta una parte importante della vita cittadina".

La delibera, con i pareri tecnici e contabili favorevoli del dirigente Pietro Celani e della responsabile dei Servizi finanziari Daniela Mantoni, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, i nuovi importi saranno applicati dalle nuove gare.

Tiziana Petrelli