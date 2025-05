Nuovi incarichi nella sanità fanese: eccoli

Nuovi incarichi nella sanità fanese, e riguardano figure molto note in città. Si tratta di Nicola Nardella e di Antonio Balletta. Il primo è il nuovo direttore del Distretto sanitario di Fano dell’Ast. Un incarico quinquennale che scadrà il 30 aprile 2030, rinnovabile per altri cinque anni. Nardella, ex direttore generale della Usl Umbria 1 – nonché marito di Maria Capalbo, attuale direttrice generale dell’Inrca di Ancona dopo esserlo stata per l’azienda ospedaliera Marche Nord – succede a Giuseppe Bonafede. Oltre al distretto di Fano, il dottor Nardella dirige in Ast l’Organizzazione dei servizi sanitari di base, sempre a Fano, e in passato ha ricoperto numerosi in carichi nella sanità provinciale, in Area Vasta e in Marche Nord, per poi traghettarsi nella vicina Umbria, lasciata dopo le dimissioni da dg dello scorso febbraio "per ragioni personali e professionali", aveva detto il diretto interessato. Certamente il direttore Nardella, a Fano, dovrà vedersela con criticità non irrilevanti del sistema sanitario: su tutti, la carenza di medici di base nell’entroterra e il nodo della reperibilità della guardia medica.

Sempre in tema di sanità fanese, va registrato l’affidamento al dottor Antonio Balletta dell’incarico di direttore della Cardiologia Fano e scompenso cardiaco, all’ospedale Santa Croce. La nomina si è resa necessaria a seguito delle dimissioni del dottor Guido Rocchi, praticamente ’scomparso’ dal reparto l’estate scorsa, e che già allora era stato sostituito temporaneamente dal suo braccio destro Balletta. All’orizzonte c’è la nuova organizzazione delineata dall’atto aziendale licenziato lo scorso marzo, che prevede per la Cardiologia, finora sotto la direzione unica del dottor Giovanni Tarsi, l’arrivo di un primario in più a Fano, diventando l’Unità operativa complessa "Cardiologia e Utic Fano". Al momento invece l’incarico assunto dal dottor Balletta è direttore di struttura semplice a valenza dipartimentale denominata "Cardiologia Fano e scompenso cardiaco".

Benedetta Iacomucci