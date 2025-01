Nuovi scenari per l’Alma. Si fa avanti anche Auspici

Ci sarebbero più movimenti intorno alle sorti dell’Alma Juventus Fano in questi ultimi giorni, vista la situazione sempre più precaria della società granata. Dopo la disponibilità manifestata pubblicamente da Carmelo Cogliandro, anche altri imprenditori si starebbero muovendo per cercare di trovare una soluzione che possa salvaguardare il nome del più glorioso club calcistico cittadino. Tra questi ci sarebbe quello di Teodosio Auspici, un fanese che opera nel settore della nautica. "La mia attenzione – ci dice Auspici – è quella di un fanese che vuole bene alla città, in tutte le sue articolazioni, calcio compreso quindi. Per cui non ho difficoltà a dire che la questione dell’Alma Juventus ha suscitato il mio interesse e dunque si tratta di capire cosa si può fare per restituire l’Alma ai fanesi". Un obiettivo sul quale, evidentemente, stanno ragionando in diversi in questi ultimi tempi anche se, come si è soliti dire in questi casi, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare che è in questo caso è rappresentato da una situazione finanziaria della società granata non certo rosea e chiara.

Un interesse che ha rimesso in moto anche l’attivismo dei gruppi organizzati e così dopo i Panthers ‘77 anche gli Ultras Fano hanno voluto dire la loro: "Stra-ultimi in Eccellenza, continue umiliazioni sul campo, squadra praticamente già retrocessa e allo sbando. Ma noi – scrivono in un comunicato – siamo tifosi dell’Alma Juventus Fano 1906 e finché un solo giocatore scenderà in campo con quella maglia, noi ci saremo; in qualsiasi campo, con qualsiasi maledetta dirigenza e in qualsiasi categoria".

Addii. Dopo l’addio dell’attaccante Ciss Cheke, ieri anche il capitano dell’Alma Manuel Allegrucci ha salutato la compagnia. Il centrocampista pesarese lo ha annunciato con un post sui social: "Si chiude con molto rammarico un capitolo iniziato tre anni fa – scrive Allegrucci – un capitolo molto importante e gratificante per certi versi, dove ho avuto la fortuna di conoscere e confrontarmi con bellissime persone che mi hanno aiutato a crescere (pur facendomi sbagliare). Con questa maglia ho gioito quando vincemmo i playoff e andammo vicini al ritorno nei professionisti. Ho pianto e lottato quando purtroppo arrivò la dura realtà della retrocessione in Eccellenza. Per quanto riguarda quest’anno – ha proseguito Allegrucci – sicuramente la scelta di accettare la fascia di capitano si è rivelata difficile ma la rifarei altre mille volte, perché è venuta dal cuore. Mi ero ripromesso di portare i colori granata dove meritavano, ma ciò non è stato possibile ad oggi. Questo è stato l’anno più costruttivo dove "il fallimento mi servirà come punto di partenza per un nuovo successo". Me ne vado a testa alta – conclude l’ex capitano dell’Alma Juventus – consapevole della mia onestà, professionalità e responsabilità. Mi sento di ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e mi hanno aiutato. Grazie di tutto Alma".

Silvano Clappis